Stefano De Martino a ruota libera, il noto conduttore di Affari Tuoi si è raccontato nel podcast dell’amico Marcello Sacchetta, In Camerino, dove ha colto l’occasione per parlare di alcuni temi anche piuttosto intriganti. Il presentatore di Rai1 è tornato a parlare di una delle sue esperienze più celebri, quella ad Amici di Maria De Filippi, che gli ha garantito la notorietà e poi gli ha spalancato le porte della tv in un secondo momento: “L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze“ ha detto a riguardo Stefano De Martino prima di lasciarsi andare a qualche rivelazione bollente e spegnendo delle voci circolate negli ultimi tempi.

Stefano De Martino ha infatti rotto il silenzio, concedendosi a un gioco delle risposte nel podcast dell’amico e collega con il quale ha condiviso l’avventura nella Casetta di Amici.”Non ho mai fatto l’amore nei camerini” ha assicurato l’ex fidanzato di Emma Marrone e Belen Rodriguez sottolineando la vicinanza invece a Sacchetta nei mesi trascorsi nel programma di Maria De Filippi. “Tra l’altro lo abbiamo fatto insieme. Stavamo sempre insieme, passavamo le giornate l’uno con l’altro. Una cosa tira l’altra, un caffè, due chiacchiere… Alla fine abbiamo fatto l’amore”

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?

Il conduttore Rai negli ultimi giorni è finito nuovamente in pasto al calderone del gossip. Dopo la storia finita con Belen Rodriguez ormai due anni fa, l’ex allievo di Maria De Filippi non sembra aver ritrovato l’amore, almeno ufficialmente.

Di recente per il padrone di casa di Affari Tuoi è stato avvicinato alla modella Angela Nasti, con la quale si vocifera che abbia vissuto anche un incontro in famiglia, conoscendo il padre della ragazza. Una questione che dunque sembra seria, chissà che il cuore di Stefano De Martino non sia tornato a battere in questa fase della sua vita.

