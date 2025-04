Stefano De Martino ad Affari Tuoi: cos’ha detto sul suo matrimonio con Belen

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez la storia d’amore è finita ormai da diverso tempo ma di certo non si può negare che i due non si siano scambiati diverse frecciatine nel corso degli anni. Una delle ultime l’ha detta proprio il conduttore, forse in seguito alle stoccate sui tradimenti che lei gli fa pesare da quando ha scoperto che durante il loro matrimonio si era divertito non poco con altre donne. Addirittura, Belen Rodriguez aveva affermato di non sapere ancora oggi con quante persone è stata tradita. Ma scopriamo qual è stata la frecciata che Stefano De Martino ha lanciato alla ex moglie.

Tutto è successo giovedì 24 aprile durante una puntata di Affari Tuoi. Ad un certo punto si è parlato di matrimonio dopo che il pacchista Simon e la sua futura sposa Anna hanno giocato insieme e hanno riferito al pubblico che durante le nozze avrebbero avuto ben 110 invitati. A quel punto, Stefano De Martino ha approfittato della situazione per tirare una stoccata a Belen, dicendo che invece al suo matrimonio c’erano ben 110 camerieri: “Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù“, ha continuato. Ormai il suo matrimonio è un ricordo lontano: lui e Belen si sono sposati nel 2013 ma dieci anni dopo si sono lasciati per via dei numerosi tradimenti di lui.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? I flirt e gli avvistamenti

Oggi si vocifera che Stefano De Martino abbia una nuova fidanzata, tanto che il conduttore è stato visto in giro per Milano più di una volta con una ragazza dai capelli mori. Ma i rumor su di lui sono sempre tantissimi: qualche tempo fa era stato beccato di notte a casa di Belen Rodriguez, per poi ritrovarsi a ballare insieme a Emma Marrone dopo Stasera tutto è possibile. Insomma ogni volta il presentatore di Affari Tuoi è al centro del gossip per qualche presunto flirt, ma ancora oggi le stoccate alla ex sono molto frequenti.