Stefano De Martino e la vicinanza a Rocio Munoz Morales: semplice amicizia o c’è qualcosa di più? L’ultimo scoop sulla presunta corte del conduttore.

Sono giorni in cui gli appassionati ed esperti di cronaca rosa sono tutti riversati sul triangolo sentimentale del momento; Fabrizio Corona ha rivelato della presunta relazione extraconiugale di Raoul Bova con Martina Ceretti e nel frattempo – suo malgrado – l’ormai ex compagna dell’attore Rocio Munoz Morales si vede trascinata in questa spirale di notizie e presunti retroscena. Nel frattempo, come riporta Isa e Chia, il legale di Bova ha confermato la fine della relazione con la Morales; una separazione avvenuta già da tempo e il rapporto sarebbe oggi scandito unicamente dall’attenzione verso le figlie. Nelle ultime ore sarebbe però emerso un ulteriore dettaglio e questa volta riferito all’attrice; sì, perchè il triangolo potrebbe presto tramutarsi in quadrilatero. Spunta l’ombra di Stefano De Martino, pronto a “consolare Rocio”.

Gerry Scotti attacca Stefano De Martino: “Aiutato dalla bellezza”/ “Affari Tuoi è privo di meccanismo”

Stefano De Martino corteggia Rocio Munoz Morales? Stando a quanto riporta Isa e Chia, ad avanzare tale scoop di gossip sarebbe stato Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi. Una notizia che si intreccia con l’attuale relazione di Stefano De Martino – anche questa non ufficiale – con Caroline Tronelli. “…Nonostante il neonato legame affettivo non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso” – si legge sul magazine – “Lo showman starebbe molto vicino anche all’amica Rocio Munoz Morales che sta attraversando un periodo difficile a causa della fine della relazione con Raoul Bova”.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? "Non ho nulla da nascondere"/ Il conduttore rompe il silenzio

Rocio Munoz declina – per ora – la corte di Stefano De Martino: l’indiscrezione sulla vicinanza dello showman

Dunque, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, Stefano De Martino starebbe offrendo il suo sostegno emotivo a Rocio Munoz Morales nel pieno di un periodo tormentato dal punto di vista sentimentale per i fatti già narrati. E, mentre proseguirebbe la sua liaison con Caroline Tronelli, pare non si ponga remore nell’avanzare inviti nei confronti dell’attrice spagnola: “Stefano farebbe sentire la sua presenza a Rocio con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta” – si legge su Oggi, come riporta Isa e Chia – “Lei per ora declina, Ma chissà…”.