Stefano De Martino, crisi con Belen Rodriguez: “leggo cose atroci”/ “Preferisco…”

Stefano De Martino non cambia idea e ribadisce di non voler più parlare della sua vita privata. Il conduttore di Made In Sud torna sull’argomento in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera alla vigilia del suo ritorno in tv con la trasmissione comica di Raidue. Da settimane, il nome di Stefano De Martino e quello di Belen Rodriguez occupano le pagine dei vari siti di gossip e dei settimanali rosa con la crisi matrimoniale scoppiata nell’ultimo periodo. Un momento non facile di cui, tuttavia, Stefano preferisce non parlare. “Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci”, ha spiegato al Corriere confermando quanto aveva precedentemente dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

STEFANO DE MARTINO NON PARLA DI BELEN RODRIGUEZ: “PREFERISCO PARLARE SOLO DI LAVORO”

Stefano De Martino è deciso a far parlare solo di sè per il proprio lavoro. A 30 anni, l’ex Amici non ha più voglia di far parlare di sè per le sue scelte sentimentali e, in un periodo particolare come quello che sta vivendo con Belen Rodriguez, preferisce concentrarsi sul lavoro a parlare solo di quello. “La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, ha spiegato al Corriere. Una scelta che Mara Venier intervistandolo nel corso dell’ultima puntata di Domenica In come ha ribadito lei stessa rispondendo ai fans su Instagram. “Ci vuole rispetto, sempre!!!”. Lo stesso concetto l’aveva espresso anche Belen nel video pubblicato su Instagram in cui aveva sottolineato come, spesso, molte notizie, vengano travisate dai siti internet. “Sono stanca di vedere articoli riportati e non parlo di giornali. Purtroppo fa parte del mio lavoro e lo devo accettare, lo devo anche rispettare, ma purtroppo ci sono degli articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”, aveva detto la Rodriguez.



