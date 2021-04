Stefano De Martino, debole per Martina Miliddi?/ Il web: “Le allieve di Amici…”

Stefano De Martino è tra i giudici più discussi del serale di Amici 2021. Dopo quattro puntate, il conduttore napoletano è finito nel mirino dei fans del talent show di Maria De Filippi, convinti che, all’interno della scuola, ci siano ragazzi che avrebbero meritato l’eliminazione. A scatenare la dura reazione del web, nelle ultime settimane, sono state le eliminazioni di Leonardo Lamacchia, Tommaso Stanzani e, per finire, Enula. L’addio dei due cantanti e del ballerino ha fatto molto rumore e a finire sul banco degli imputati è stato proprio Stefano De Martino finito anche nel mirino di Alessandra Celentano che non ha nascosto il suo punto di vista sottolineando come, spesso, la giuria voti “con l’ormone”. Nella scuola di Amici è così scoppiato il gossip su un presunto debole di Stefano De Martino per Martina Miliddi.

STEFANO DE MARTINO/ "Amici posto speciale. La Celentano? Oggi è meno agguerrita"

STEFANO DE MARTINO, IL WEB COMMENTA LE VOCI SU MARTINA MILIDDI

Le voci sul presunto debole di Stefano De Martino per Martina Miliddi continuano ad essere oggetto di commenti da parte dei fans del serale di Amici 2021. “Stefano e le allieve di Amici con il caschetto e la frangetta, da Giulia Pauselli a Martina una storia infinita”, cinguetta un utente come fa sapere Libero ricordando il flirt tra la ballerina e De Martino risalente ad anni fa. “Ormai l’abbiamo capito che se lei è ancora lì dentro è solo grazie a Stefano che vota con l’ormone”, cinguetta un altro. Da parte sua, tuttavia, De Martino prosegue per la sua strada e, di fronte al disaccordo del pubblico, nella scorsa puntata, ha detto: “Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti”.

LEGGI ANCHE:

Elisa, nonna Stefano De Martino/ "Era un pilastro della mia vita, i suoi detti..."Stefano de Martino, flirt con Martina Miliddi?/ Ad Amici 2021 impazza il gossip...

© RIPRODUZIONE RISERVATA