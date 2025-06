Di nuovo al centro delle speculazioni c’è Stefano De Martino, conduttore che si sta facendo strada nel mondo della televisione in modo incredibilmente professionale. Tra Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile è riuscito a mostrare al pubblico d essere un grande presentatore dopo gli anni in televisione passati come ballerino di Amici di Maria De Filippi. Resta il fatto che chiaramente anche la sua vita sentimentale viene spesso messa in piazza, e stavolta si è mosso qualcosa nel cuore del conduttore!

Ma prima di passare a scoprire le novità amorose di Stefano De Martino, non possiamo ignorare le stoccate di Piero Chiambretti che nel podcast Lo Sgabuzzino su YouTube ha mostrato una certa antipatia per l’ex marito di Belen Rodriguez: “Parlare già ora di fenomeno o paragonarlo ad Arbore mi sembra esagerato, anche perché Arbore proviene da una dimensione televisiva completamente diversa“, spiega il collega, abbassando un po’ l’hype intorno all’uomo. Chiambretti riconosce comunque la ‘presenza molto forte’ del conduttore e non smentisce che ci troviamo di fronte ad un personaggio simpatico, di bell’aspetto e dall’atteggiamento giusto.

Quindi, bravo sì, ma per Piero Chiambretti si sta andando un po’ troppo oltre con i complimenti. Di fatto la prova del nove per Stefano De Martino sarà l’anno prossimo dove scopriremo se il pubblico deciderà di seguirlo ancora o gettare la spugna. Ma il vero colpaccio, forse, è quello amoroso, dato che il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez è stato avvistato al mare con una ragazza bionda in braccio che sembra atteggiarsi in maniera piuttosto confidenziale con lui abbracciandolo sdraiata sulle sue gambe. Crolla dunque la voce che lo vedrebbe accanto ad Angela Nasti? Lo scoop è stato pubblicato da Alessandro Rosica (sopra potete vedere la foto). In attesa di scoprire chi sia questa meravigliosa ragazza, non ci resta che fare gli auguri a Stefano De Martino per questo nuovo amore tutto estivo!