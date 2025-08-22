Stefano De Martino di nuovo papà? "Fidanzata Caroline Tronelli potrebbe essere incinta": spunta l'indiscrezione clamorosa

Cicogna in arrivo per Stefano De Martino? Il popolare conduttore di Affari Tuoi non sta attraversando un bel periodo a causa dei video intimi e privati rubati e diffusi online. Il suo avvocato ha infatti confessato che questa vicenda lo ha reso offeso triste. Tuttavia pare che per il conduttore sono in arrivo buone notizie, anzi forse la notizia più bella di tutte. È iniziata a circolare un’indiscrezione clamorosa che vedrebbe la fidanzata di Stefano De Martino, Caroline Tronelli incinta.

Ad accendere i rumor ci ha pensato il magazine Diva e Donna che nell’ultimo numero in edicola riporta alcuni scatti che ritraggono la giovane coppia in vacanza. I due si trovano in Sardegna sono stati paparazzati insieme sullo yacht e proprio guardando le immagini il magazine ha sospettato che Caroline Tronelli potrebbe essere in dolce attesa. Stefano De Martino sarà di nuovo papà dopo Santiago, il primogenito nato dal matrimonio con Belen Rodriguez? È presto per dirlo, tuttavia, non sfugge che ‘Caroline potrebbe essere già in attesa di un figlio’ perché negli scatti appare splendida… ma con le fome leggermente ammorbidite svelate dal micro bikini.”



Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli: possibile gravidanza e convivenza in vista

Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino è incinta? L’indiscrezione è da prendere con le pinze ed al momento non c’è nessun annuncio ufficiale. Tuttavia è innegabile che il conduttore di Affari Tuoi faccia sul serio con la sua giovane fidanzata. Infatti i due non solo negli scatti dei vari magazine appaiono felici, complici e innamorati ma c’è di più due hanno già fatto anche le presentazioni in famiglia. Stefano ha già conosciuto i genitori della 22enne e sembra che abbia un ottimo rapporto con il padre, che si chiama anche lui Stefano. I beninformati parlano di convivenza in vista ed adesso il magazine Diva e Donna ha lanciato la bomba clamorosa: Caroline Tronelli è incinta? Stefano De Martino sarà di nuovo papà? Del resto l’ex ballerino non ha mai nascosto il desiderio di avere un secondo figlio.