Stefano De Martino, dubbi su Belen Rodriguez/ Nuovo: “Si domanda se sia stata lei…”

Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez sono i protagonisti del gossip estivo. Da settimane, la fine del matrimonio del conduttore e della showgirl argentina occupa le prime pagine di tutti i rotocalchi di gossip e il settimanale Nuovo, nel numero in edicola, dedica ampio spazio proprio alla vicenda sentimentale di De Martino e Belen, ponendo l’attenzione sul presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi, ormai smentito da più parti. Il settimanale Nuovo, come fa sapere anche Il Fatto Quotidiano, per saperne di più, avrebbe contattato un amico di Stefano De Martino che si sarebbe lasciato andare ad importanti dichiarazioni. Stando a quello che avrebbe riferito l’amico a Nuovo, il conduttore di Made in Sud si starebbe chiedendo chi sia stato a mettere in giro i rumors sul suo rapporto con Alessia Marcuzzi e avrebbe anche dei dubbi su Belen e il suo entourage.

STEFANO DE MARTINO, PARLA UN AMICO A NUOVO

Mentre Stefano De Martino e Belen Rodriguez conducono due vite separate, Alessia Marcuzzi si sta godendo felicemente le vacanze con il marito Paolo Calabresi. Il settimanale Nuovo, tuttavia, è tornato ad occuparsi della vicenda riportando le dichiarazioni che avrebbe rilasciato un presunto amico del conduttore. “Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi…”, sarebbero state le dichiarazioni rilasciate dal ragazzo che avrebbe, poi, successivamente aggiunto – “L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire…“.



