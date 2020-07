Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi/ Scatti inediti “di quando tutto è iniziato”

Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto davvero una liason? Ormai da giorni non facciamo altro che chiederci se il gossip lanciato da Dagospia il mese scorso abbia delle fondamenta oppure no e nonostante la smentita dei due e della stessa Belen Rodriguez ancora c’è qualcosa di poco chiaro. A mettere insieme i pezzi della questione ci ha provato il settimanale Chi che non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di mettere insieme le foto inedite del backstage del servizio fotografico fatto in occasione della partecipazione all’Isola dei Famosi come inviato da parte di Stefano de Martino. Il settimanale racconta che il ballerino era stanco di condividere il daytime di Amici con l’amico Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro e di voler cambiare aria e che proprio Belen Rodriguez abbia spinto il padre di suo figlio a dire sì alla proposta che, a quanto pare, è arrivata soprattutto da Alessia Marcuzzi.

STEFANO DE MARTINO E ALESSIA MARCUZZI, FEELING NATO DIETRO LE QUINTE DELL’ISOLA DEI FAMOSI?

Il Settimanale rivela che tra i due c’era una sintonia e un feeling che è stato subito palpabile tanto da paragonare i due addirittura ai protagonisti di 9 settimane e mezzo in “quanto a fuoco”, ma è davvero stato quello l’inizio di tutto? Chi ripercorre la loro unione artistica, le frecciatine durante le dirette e la famosa presa durante il ritorno in studio di Stefano De Martino dopo l’isolamento in Honduras, e poi? Il silenzio. La fine del programma avrebbe allontanato i due colleghi fino a che il gossip lanciato da Dagospia non ha riacceso i riflettori su di loro insinuando e poi confermando (con tanto di dettagli) il possibile tradimento che si sarebbe consumato ai danni di Belen Rodriguez da una parte e Paolo, marito di Alessia, dall’altra. Ma dove sta la verità? Infine, il settimanale chiude parlando dei rumors del momento che sarebbero legati ad un fiori che entrambi hanno immortalato nelle loro foto. E’ questa la prova regina di questo castello di sabbia?



