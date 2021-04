Stefano de Martino e Andrea Delogu “amici speciali”/ “Un gran feeling e…”

Non è la prima volta che si fa il nome di Stefano de Martino come spasimante di una delle vip nostrane e questa volta quella di turno sembra essere Andrea Delogu. Non è la prima volta che si parla di una loro amicizia speciale anche perché gli stessi interessati non ne fanno mistero scambiandosi una serie di commenti social che hanno comunque infervorato i pettegolezzi. Ma cosa c’è di vero? Sicuramente i due non hanno confermato di certo le voci su una loro liason ma non c’è nemmeno bisogno di farlo visto che non è la prima volta che il napoletano viene tirato in mezzo al gossip al solo suon di un like. Quello che è certo è che i due potrebbero essere il futuro della televisione magari proprio in Rai ma da qua a dire che ci sia dell’altro ce ne passa.

DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: Deren modella!

Stefano de Martino e Andrea Delogu “amici speciali”

A rilanciare il gossip però ci ha pensato Alberto Dandolo che sul nuovo numero di Oggi rivelando: “Sono belli, famosi e soprattutto single…tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare che sia nata una bella amicizia. I due sono assai affiatati e hanno un gran feeling”. Il giornalista riporta le voci di alcuni “bene informati” che hanno parlato di una vera e propria intesa e alla fine si chiede in chiusura: “Avrà un’evoluzione?”. I fan sicuramente vorranno vederli in tv insieme ma per quanto riguarda la vita privata sembra che ormai Stefano de Martino abbia deciso di continuare la sua vita di single tranquillo dividendosi tra impegni tv, social e l’amato Santiago.

