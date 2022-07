“Stefano De Martino e Andrea Delogu bella coppia”/ Belen deve temere? No ma…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la showgirl argentina e il conduttore napoletano hanno ufficializzato il ritorno di fiamma con le prime foto sui social. Foto che i fan aspettavano da tempo e che mettono fine a tutti i rumors sulle varie corteggiatrici di Stefano. Dopo la fine della storia con Belen, il nome di De Martino è stato spesso accostato a donne bellissime tra le quali anche Andrea Delogu.

Tra Stefano e Andrea Delogu, in realtà, c’è solo una bellissima amicizia nata tra una collaborazione e l’altra. I due, attualmente, sono impegnati sul palco del Tim Summer Hits 2022 e il feeling che dimostrano di avere sta conquistando non solo i fan, ma anche gli artisti che si alternano sul palco nel corso delle varie serate. Negli scorsi appuntamenti, anche Mika si è complimentati con i due conduttore definendoli “una bella coppia”. Tuttavia, secondo Alessandro Cecchi Paone, Belen non avrebbe nulla da temere.

Ecco perchè Belen Rodriguez non deve temere l’amicizia di Stefano De Martino e Andrea Delogu

“Durante il Tim Summer Hits, Mika ha fatto un complimento particolare ai due conduttori, la Delogue e De Martino. Ha detto che formano una bella coppia, nel senso romantico. Sa che guardando il concertone ho pensato la stessa cosa? Belen deve preoccuparsi?”, è stata la domanda che una lettrice ha rivolto ad Alessandro Cecchi Paone nella rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” che cura sul settimanale Nuovo.

“Bella e simpatica com’è, Belen è stata in passato al centro di flirt, tentazioni e seduzioni varie, vere o presunte. Se fosse vera l’ipotesi lanciata da Mika in diretta tv, ci vedrei una specie di reciprocità nel destino sentimentale dei due ex symbol delle nostre televisioni e dell’universo del gossip nostrano. Però, calma! In attesa di fatti nuovi, potrebbe essere stato solo un comprensibile complimento di un esteta simpatico come Mika che non mi è mai sembrato un seminatore di zizzania”, è stata la risposta di Cecchi Paone.

