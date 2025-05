Non si ferma il gossip su Stefano De Martino e la donna che sembrerebbe aver conquistato il suo cuore. Lei è Angela Nasti, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico conosce anche come sorella di Chiara Nasti, oggi moglie di Mattia Zaccagni. Le indiscrezioni parlano non di un semplice flirt, bensì dell’inizio di una vera e propria storia d’amore e di un corteggiamento lungo, iniziato, da parte del conduttore di Affari Tuoi, da ottobre.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto sabato 24 maggio?/ Il colpo di scena nella partita di Valeria: dettagli

Pare, infatti, che Stefano sia davvero molto preso da Angela Nasti, al punto tale da aver conosciuto anche la famiglia. È questo quello che rivela l’ultima indiscrezione sulla coppia che sta facendo impazzire il gossip e che, di questo passo, potrebbe presto mostrarsi insieme pubblicamente.

Stefano De Martino farebbe sul serio con Angela Nasti: l’ultimo aggiornamento sulla coppia

L’ultima notizia bomba su Stefano De Martino e Angela Nasti arriva nuovamente dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto un’indiscrezione da una sua utente. Nel messaggio, ripostato su Instagram, si legge: “Stefano De Martino e Angela insieme a Napoli, ci stava anche il padre di lei. La cosa è seria, me lo ha appena detto una persona stra-fidata”. Che Stefano sia in questi giorni a Napoli è confermato anche dalle storie che il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Stefano ha infatti festeggiato la vittoria del Napoli e lo scudetto allo stadio Maradona. È quindi probabile che abbia trascorso del tempo con la sua nuova fiamma. A stupire è, tuttavia, il fatto che abbia voluto conoscere anche il papà di Angela Nasti, gesto che ha un significato importante: quello dell’inizio di un vero e proprio fidanzamento. Se così fosse, non bisognerà attendere molto prima che i due vengano finalmente alla luce come coppia ufficiale.

Stefano De Martino innamorato di Angela Nasti?/ "La corteggia da ottobre, è presissimo": nuovi retroscena