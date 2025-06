Stefano De Martino e Angela Nasti stanno insieme!. Nonostante manchino conferme ufficiali l’ennesimo indizio non lascia spazio a dubbi. Dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, per la seconda volta, il ballerino e attualmente presentatore di successo è stato accostato a tante donne diverse: frequentazioni più o meno importanti ma nessuna storia d’amore degna di essere ricordata. Di recente, però, il ballerino napoletano è stato accostato ad Angela Nasti, influencer e sorella di Chiara Nasti, la moglie di Mattia Zaccagni. I due sarebbero stati pizzicati insieme e anche di recente c’è un ultimo indizio che ha fatto impazzire i fan, lasciando immaginare che tra loro ci sia davvero qualcosa che va oltre ad un’amicizia. Ma di cosa parliamo?

Un video diffuso dalla pagina “Very Inutil People” ha fatto riaccendere le voci di un amore tra il presentatore di “Affari tuoi” e l’influencer. Tale video mostra infatti una videochiamata tra Stefano De Martino e Angela Nasti. La videocall tra influencer e ballerino sarebbe risalente all’ultima giornata del campionato di Serie A che ha portato il Napoli a conquistare il suo quarto e storico scudetto. Nel filmato si vede De Martino parlare con qualcuno al telefono e poco dopo nello schermo compare proprio la Nasti che nel video indossa una maglia del Napoli e presumibilmente è in strada a festeggiare lo scudetto vinto dagli azzurri di Antonio Conte all’ultima giornata. Entrambi partenopei ed entrambi tifosi del Napoli anche la comune fede calcistica è uno dei collanti della loro relazione.

La videochiamata tra Stefano De Martino e Angela Nasti è solo l’ultimo degli indizi che fanno immaginare una storia d’amore tra i due, che sono stati anche visti insieme in più di un’occasione. Il primo a lanciare lo scoop è stato Alessandro Rosica che ha segnalato che il conduttore è stato beccato insieme all’influencer. Successivamente l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha rivelato che Stefano avrebbe addirittura conosciuto il padre di Angela Nasti a Napoli: un incontro avvenuto qualche settimana fa che dunque non farebbe altro che sostenere la tesi per cui la storia sia piuttosto seria. Manca la conferma da parte dei diretti interessati ma che Stefano De Martino ed Angela Nasti stanno insieme si vocifera ormai da tempo ed i bene informati sostengono che il conduttore questa volta con lei faccia sul serio.

