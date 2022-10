Stefano De Martino e Anna Tatangelo, siparietto hot in tv/ “Tira fuori la lingua…”

Stefano De Martino e Anna Tatangelo: il siparietto a Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino, ogni lunedì, in prima serata su Raidue, conduce con grande successo “Stasera tutto è possibile”. Lo show, ogni settimana, regala momenti di leggerezza e di divertimento sia ai telespettatori che agli ospiti in studio. Due settimane fa, tra i tanti ospiti, c’era anche Anna Tatangelo che si è messa totalmente in gioco partecipando ai vari giochi. Nel corso della serata, un gioco in particolare, ha dato vita ad un siparietto hot che non è passato inosservato al popolo di Tik Tok. La pagina “Anna Tatangelo Fan”, infatti, ha pubblicato il video del gioco “Occhio di lingua”, in cui, la cantante, con gli occhi bendati, è stata invitata ad indovinare l’oggetto.

Anna Tatangelo piange sul palco al ricordo della madre/ "Le ho fatto una promessa..."

Ad aprire il gioco è stata Katia Follesa che, mentre assaggia una spugnetta, stuzzica Stefano De Martino. “Stefano, tu ti stai eccitando e io lo so”, le parole della Follesa. Fru, volto dei The Jackal, arriva il turno della Tatangelo che regala un momento imperdibile.

Il siparietto tra Anna Tatangelo e Stefano De Martino conquista tutti

Anna Tatangelo accetta di partecipare al gioco non nascondendo un pizzico di paura. “Ragazzi sono preoccupatissima” esordisce Tatangelo. “Anna tranquilla che è facilissimo, lo indovini alla prima leccata”, le dice Katia.Stefano De Martino le avvicina così il pennello. La cantante prova ad indovinare l’oggetto in questione. “Tira fuori la lingua”, le dice Stefano mentre la Tatangelo assapora il pennello, l’oggetto in questione che poi indovina.

Stefano De Martino e Belen, perché in TV sono divisi dopo il ritorno?/ La scelta

Il video è diventato virale su Tik Tok e la pagina “Anna Tatangelo fan” che l’ha pubblicato, sulle immagini, ha scritto: “Stefano attento che Belen è geloso”.

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino sul ritorno con Belen "Abbiamo altro da dire"/ Il segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA