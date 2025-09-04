Spunta un retroscena sul rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il conduttore napoletano sarebbe furioso con l'ex moglie.

Stefano De Martino è tornato ufficialmente in tv con la nuova stagione di Affari tuoi ma il suo nome continua ad essere comunque al centro del gossip e non solo per la storia d’amore con Caroline Tronelli con cui ha trascorso le vacanze estive. Tuttavia, il nome del conduttore napoletano continua ad essere accostato anche a quello di Belen Rodriguez che, a sua volta, è finita al centro delle polemiche per alcune foto pubblicate sui social.

La showgirl argentina, infatti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle foto in cui si mostra in mare senza veli. Inoltre, durante l’estate, Belen ha fatto parlare di sé anche per presunte liti in posti pubblici e tali comportamenti avrebbero indispettito Stefano De Martino.

Stefano De Martino: perché sarebbe arrabbiato con Belen Rodriguez

A svelare il retroscena su Belen Rodriguez e Stefano De Martino è Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ha svelato che il conduttore Rai sarebbe fortemente infastidito dagli atteggiamenti assunti dall’ex moglie nell’ultimo periodo. “Belen si scatena e stavolta De Martino si infuria”, scrive Dandolo sottolineando come la situazione abbia incrinato il rapporto tra i due ex coniugi legati dal figlio Santiago, oggi adolescente.

Dopo la fine del matrimonio, dunque, Belen e Stefano hanno ormai intrapreso due strade differenti. La showgirl argentina che, dopo l’addio al marito si era allontanata dai social ha ricominciato a condividere tanti contenuti scatenando, tuttavia, la reazione del web. Professionalmente, tuttavia, per De Martino, nonostante la sfida con Gerry Scotti e La ruota della fortuna, è un momento positivo. Il ritorno di Affari tuoi, infatti, è stato accolto positivamente dal pubblico.