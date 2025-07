Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le ruggini sono acqua passata? Insieme in Sardegna con il figlio Santiago.

Non sono certo nuovi a voci di ritorno di fiamma anche perchè in passato hanno trasformato quella suggestione in realtà – salvo epilogo poco felice – ma ora per Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è forse spazio per un rapporto sereno e maturo per una causa decisamente importante: il bene del figlio, Santiago. Questo lo scenario che emerge dopo che i due sono stati avvistati insieme a Porto Cervo e in compagnia di altri volti noti.

Come racconta Leggo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez avrebbero trascorso una serata tra amici e in compagnia del figlio, Santiago; un’occasione che come anticipato verte nella direzione di un rapporto più disteso rispetto al passato anche per restituire al piccolo di casa un contesto che possa garantirgli un’infanzia tranquilla a dispetto dell’amore ormai finito tra i genitori. Dunque, nessun ritorno di fiamma: una serata formale e dedicata alla costruzione di un rapporto che vola alto rispetto agli strascichi sentimentali e che si concentra unicamente sul benessere del figlio Santiago.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme per Santiago: un rapporto ‘rinnovato’ per il bene del figlio

Ad allontanare ulteriormente le voci di un ritorno di fiamma, confermando la formalità dell’incontro tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, emerge il dettaglio della presenza di numerosi volti noti nel corso della serata vissuta insieme in un locale di Porto Cervo. Da Biagio Izzo a Ciro Ferrara, passando per l’illusionista Magopiti particolarmente noto sui social. La showgirl argentina e il conduttore non figurano insieme in scatti e video della serata; come racconta Leggo, la loro presenza nello stesso luogo si evince da tag e foto senza però nessun riferimento diretto. La serata insieme per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe stata inoltre propiziata dal fatto che entrambi, nello stesso periodo, si trovano entrambi in vacanza in Sardegna nello stesso periodo.