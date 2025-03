Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di questa sera, domenica 2 marzo, c’è anche Stefano De Martino. Fabio Fazio accoglierà nel suo talk una lunga lista di ospiti: dal vincitore di Sanremo Olly, al secondo classificato Brunori Sas, fino a Jury Chechi e il conduttore di Affari Tuoi. Nell’ultimo anno, Stefano ha raggiunto un successo straordinario, grazie agli ascolti record del game show di Rai 1 e al consolidato trionfo di “Stasera tutto è possibile”. Un successo che è arrivato in maniera più rilevante proprio dopo la fine della sua storia decennale con Belen Rodriguez. Ma, perché Stefano e Belen si sono lasciati? Facciamo un passo indietro.

I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2012, dopo aver lavorato insieme ad Amici. La loro storia è iniziata subito con uno scandalo, dato che, all’epoca, entrambi erano impegnati con altre persone: lui con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona. Ad ogni modo, dopo solo un anno, si sono sposati e hanno avuto un bambino, Santiago. La prima rottura è arrivata nel 2015, seguita da un ritorno di fiamma nel 2019, per poi separarsi nuovamente nel 2020. Nel 2021, Belen ha avuto una bambina con l’allora fidanzato Antonino Spinalbese. Ma, solo pochi mesi dopo aver partorito, è tornata di nuovo insieme a Stefano.

Perché si sono lasciati Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Le accuse della showgirl argentina

Nel 2023, infine, è avvenuta quella che sembra essere la rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il motivo? Ospite a Domenica In, la showgirl argentina ha accusato l’ex marito di averla tradita con ben 12 donne. “Sono sicura di ciò, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Erano una decina, sono arrivata a dodici poi ho smesso di telefonare”, ha raccontato Belen a Mara Venier. Non solo, a causare la separazione tra i due ex coniugi sarebbe stato anche un mancato supporto da parte del conduttore in uno dei periodi più difficili per la Rodriguez.

Due anni fa, infatti, ha lottato contro la depressione: “Quando la depressione è venuta a bussare alla mia porta non mi hanno saputo tenere la mano. Io non vedevo Stefano, lui era a Napoli a lavorare. Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito”. Ad ogni modo, con il passare dei mesi, i due sono riusciti a mettere da parte i rancori e a costruire un rapporto sereno per il bene di Santiago. Sebbene siano stati beccati più volte insieme, però, non sembra esserci alcun ritorno di fiamma all’orizzonte. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, Stefano De Martino ha rivelato di aver divorziato dall’ex moglie: “Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti”.