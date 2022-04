Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme?/ Lui spiazza: “conviene non aggiungere altro”

Amici 21, Stefano De Martino si racconta a Verissimo

In data 10 aprile 2022, su Canale 5, va in onda la nuova puntata di Verissimo, che vede l’ex marito storico (o forse ritrovato marito) di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, tra gli ospiti previsti in studio, nel salottino di Silvia Toffanin.

Giudice del serale di Amici 21 in corso, che tra gli altri concorrenti vede protagonista il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, Stefano De Martino ripercorre insieme alla conduttrice Toffanin le tappe salienti della sua vita, come il debutto in tv che avveniva nel 2009 con la sua partecipazione ad Amici 9. Dopo essere stato in passato allievo, ora ricopre il ruolo di giudice, al talent di Maria De Filippi , dove ha modo di confrontarsi con l’insegnante di danza classica avversa, Alessandra Celentano.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ: RITORNO DI FIAMMA?/ Lui: "Quel che sarà, sarà…"

“Avrà trovato l’elisir di lunga vita“, dichiara De Martino, ammettendo di trovare Alessandra Celentano sempre dal look all’ultimo grido e dall’aspetto giovanile. In realtà, l’ex ballerino di Amici (dove lui ha conosciuto per la prima volta la showgirl Belen Rodriguez) muoveva i primi passi nel mondo dell’intrattenimento quando da giovanissimo accompagnava il nonno alla gestione del Bar Stella, quando si divertiva a intrattenere i clienti, esibendosi, perlopiù ballando. La passione per la danza l’ha ereditata dal padre ballerino. Eppure il genitore ha maturato delle preoccupazioni in passato, convinto che Stefano potesse sortire delle delusioni forti una volta avviata la carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa di cui, invece, “si è poi dovuto ricredere”, come fa sapere il figlio d’arte.

SANTIAGO, FIGLIO STEFANO DE MARTINO/ "Non voglio tenerlo sotto una campana di vetro"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno coppia fissa?

Nel corso dell’intervista a Verissimo, poi, Stefano De Martino non si risparmia neanche sul conto della famiglia allargata, che lui ora forma con l’ex moglie storica Belen, Rodriguez, il loro primogenito Santiago e la figlia che la showgirl ha avuto dall’ultimo ex, Antonino Spinalbese, Luna Marie. Di recente il quadretto familiare è stato immortalato al completo mentre era al parco, nel milanese, il che ha riacceso in molti fan della storica coppia di ex coniugi in un riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma cosa c’è di vero delle voci in circolo su un sospetto ritorno di fiamma in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Ex fidanzate Stefano De Martino, chi sono?/ Da Emma a Gilda Ambrosio, presunti flirt

“Ho una sana abitudine di non parlare di queste cose – fa sapere intransigente Stefano De Martino, incalzato sulle curiosità da Silvia Toffanin – conviene non aggiungere altro rispetto a quello che scrivono. Quel che sarà, sarà…”. Ed è subito gelo in studio. Insomma, per scelta De Martino si riserva della facoltà di non parlare pubblicamente della sua vita privato. Una scelta che delude, intanto, le aspettative di chi- tra i telespettatori più attivi sui social- si sarebbe aspettata l’ufficializzazione del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano a Verissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA