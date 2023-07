Stefano De Martino e Belen si sono lasciati?/ Lui ai Palinsesti Rai senza fede al dito: scoppia il gossip

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo in crisi? Una foto scatena i rumor

Scoppia nuovamente il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da settimane si vocifera di una nuova crisi per la storica coppia che non è nuova a momenti difficili, voci che pochi giorni fa sono state allontanate dalle immagini dei due insieme in una romantica vacanza in barca. Nuove immagini però tornano ad alimentare le malelingue e arrivano dai Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva.

Stefano De Martino sarà anche il prossimo anno protagonista in Rai, e tra le foto scattate e i video pubblicati (che trovate alla fine dell’articolo) durante la serata una è finita nel mirino dei più attenti osservatori. Molti hanno infatti notato l’assenza della fede al dito del conduttore. Una mancanza che ha subito scatenato il gossip.

Stefano De Martino senza fede al dito e ‘vicino’ ad Alessia Marcuzzi: infiamma il gossip

Tanti fan della coppia e non solo hanno iniziato a chiedersi se la mancanza della fede al dito di Stefano possa significare un nuovo momento di crisi con la moglie Belen Rodriguez. Eppure sono di circa una settimana fa le foto che li vedono insieme, innamoratissimi; che sia accaduto tutto nelle ultime ore? Al momento sui social tutto tace: nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, che preferiscono mantenete un totale riserbo.

Va detto che ad alimentare il gossip nelle ultime ore sono anche degli scatti, ancora una volta dai Palinsesti Rai, che immortalano Stefano al fianco di Alessia Marcuzzi. Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente che nel 2020 Dagospia scrisse i due avevano avuto una relazione clandestina, che sarebbe stata una delle principali della seconda rottura tra Belen e De Martino. Entrambi tuttavia smentirono pubblicamente l’indiscrezione, mentre Belen preferì il silenzio (poi mantenuto anche negli anni successivi).

