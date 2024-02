Stefano De Martino e Carlo Conti nuovi conduttori di Sanremo?/ L’ipotesi: “C’è un ballottaggio con Cattelan…”

Festival di Sanremo, chi al posto di Amadeus come conduttore?

Quando siamo a pochi minuti dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2024, e dunque agli ultimi atti della quinta edizione con Amadeus alla conduzione, qualcuno inizia già a porre l’attenzione su quelli che saranno gli scenari futuri della kermesse. Al timone, molto probabilmente, non ci sarà più colui per negli ultimi anni ha decisamente rivoluzionato la la manifestazione riportandola ai fasti che merita.

Mentre il passaggio di testimone di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo pare sempre più concreto, le indiscrezioni su chi prenderà il suo posto per l’edizione 2025 iniziano ad infittirsi. Ad alimentare il calderone delle ipotesi pare ci abbia pensato anche Fabrizio Biasin. Il giornalista – stando ad un video di Cronache pubblicato sulla piattaforma Tiktok – avrebbe avanzato una sua ipotesi in riferimento al futuro conduttore del Festival di Sanremo 2025.

Fabrizio Biasin sgancia la ‘bomba’ di tele-mercato: “Tra Alessandro Cattelan e Stefano De Martino…”

“Ieri ho provato a stimolarlo: ‘Lascia aperta una porticina al sesto mandato’. Lui praticamente ha stroncato tutto quanto, dice che non intende proseguire e penso anche che sia vero e non sia una recita”. Inizia così il discorso di Fabrizio Biasin, sottolineando come sia quasi certo che, dopo il Festival di Sanremo 2024, Amadeus deciderà di fermarsi dopo ben 5 splendide edizioni. Ed ecco dunque che partono le suggestioni e ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto.

“Sono quindi partito con il toto-nomi per il successore e qualcosa ho raccolto: c’è un ballottaggio, con uno molto più favorito dell’altro”. Prosegue così Fabrizio Biasin – come si evince dal video di Cronache – per poi entrare nel merito del presunto ballottaggio: “Allora, sentite qua: una parte della Rai spinge per Cattelan. L’altro è interno alla Rai e forse ce la fa, magari sbaglio: Stefano De Martino con Carlo Conti alla direzione artistica”. Questo lo scenario ipotizzato dal giornalista, che tra l’altro si avvicina alle indiscrezioni già circolate nelle scorse settimane in riferimento al conduttore campano.

