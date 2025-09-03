Stefano De Martino e Caroline Tronelli aspettano un bambino? Tappa dal ginecologo: sorrisi e abbracci dopo la visita

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli prosegue a gonfie vele nonostante le recenti questioni che la coppia si è ritrovata involontariamente ad affrontare. Il presentatore campano e la giovane modella sono fidanzati da ormai qualche settimana, ma l’indiscrezione delle ultime ore la dice lunga sulla forza del loro legame, visto che la coppia sarebbe stata avvistata mentre usciva dal ginecologo. Immediatamente il pensiero corre da una presunta gravidanza di Caroline, che al momento non è stata confermata e tantomeno smentita.

La tappa dal ginecologo della coppia ha scatenato dunque le voci riguardo a un possibile figlio in arrivo per la coppia, con la ragazza che non si è lasciata intimidire dai paparazzi di Oggi e si è lasciata andare a qualche sorriso insieme al conduttore di Affari Tuoi. L’amore tra i due prosegue, chissà che presto non possa arrivare anche qualche annuncio speciale a riguardo.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, l’amore corre

In attesa di qualche dettaglio aggiuntivo riguardo alla tappa dal ginecologo della coppia formata da Stefano De Martino e Caroline Tronelli, il presentatore ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi è tornato a fare il padrone di casa di Affari Tuoi, nonostante un debutto in affanno sotto i colpi de La ruota della fortuna di Gerry Scotti, riuscita a superare il gioco dei pacchi al debutto dopo un’estate degna di nota.

Vedremo se il game show di Rai1, comunque sopra i 4 milioni di telespettatori, riuscirà a guadagnare di nuovo terreno nelle prossime settimane dopo la partenza a rilento sul piccolo schermo. Intanto Stefano De Martino si gode l’amore ritrovato grazie alla bella Caroline Tronelli.

