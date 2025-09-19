Spunta un retroscena sulla lite che Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno avuto in un ristorante: ecco cosa sarebbe accaduto.

Stefano De Martino continua ad essere non solo il protagonista della sfida degli ascolti con Gerry Scotti ma anche del gossip. La storia con Caroline Tronelli che, dopo le varie paparazzate sta vivendo con molta discrezione, continua ad essere la protagonista dei magazine di cronaca rosa. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola, ha così pubblicato un servizio in cui si racconta di una lite che il conduttore napoletano avrebbe avuto con Caroline Tronelli in un ristorante.

Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, De Martino e Caroline discutono in un ristorante, davanti a tutti. Ad un certo punto lei si alza e va via mentre il conduttore napoletano appare impassibile, ma qual è il motivo della lite? A svelarlo è sempre il settimanale Oggi.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: perché hanno litigato

Secondo il settimanale Oggi, alla base del litigio tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ci sarebbe l’ansia per la diffusione dei video intimi che sono stati diffusi: “Stefano, terminate le registrazioni del programma Affari Tuoi, raggiunge la fidanzata per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Neanche il tempo di sedersi che tra i due è scoppiato un litigio. È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata durante la discussione al ristorante. Gli amici dicono che la 22enne Caroline abbia i nervi a fior di pelle dopo il furto e la diffusione dei loro video intimi per cui la Procura di Roma sta indagando contro ignoti per accesso abusivo al sistema informatico“.

Secondo Dagospia, invece, i problemi di coppia nascerebbero perché lei “è da sempre gelosa di Belen e c’è chi fa illazioni sibilline su Caroline, la ragazza dagli occhi “ficcanti” riguardo una recente vicenda“, scrive il portale di Roberto D’Agostino.