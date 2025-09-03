Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: come hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza.

Stefano De Martino è tornato ufficialmente in tv con la nuova stagione di Affari tuoi ma prima di riprendere in mano le redini dello show di Raiuno ha trascorso gli ultimi giorni di relax con Caroline Tronelli. Stefano De Martino ha sempre dichiarato che quando sarebbe arrivata la ragazza giusta tutti se ne sarebbero accorti e così è stato con Caroline Tronelli con cui ha trascorso l’estate mostrandosi sereno e super sorridente. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 3 settembre 2025 pubblica gli ultimi momenti estivi del conduttore napoletano con la fidanzata prima del ritorno a Roma per registrare le nuove puntate di Affari tuoi.

Dopo le prime foto insieme, Stefano e Caroline non si sono più nascosti e nelle foto pubblicate dal noto magazine si mostrano sempre più complici e affiatati tra giochi in piscina, sguardi complici, sorrisi e piccole attenzioni come il tenersi per mano.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: settembre la prima prova

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si conoscono da sempre e lei sa tutto del conduttore napoletano che ha trascorso un’estate dividendosi tra il tour teatrale e la Sardegna dove si è rilassato in compagnia sia di Caroline che della famiglia di quest’ultima che il conduttore conosce benissimo. La stessa Tronelli, infatti, suo sul profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto della sua estate e ai followers non sono sfuggite le immagini di Stefano. La coppia, dunque, sembrerebbe fare sul serio e settembre potrebbe essere il primo banco di prova.

De Martino, infatti, sarà impegnato molto con Affari tuoi e gli altri progetti Rai di cui sarà protagonista e dovrà dividersi tra il lavoro, il figlio Santiago e Caroline Tronelli con cui sembra aver ritrovato la serenità e la complicità di cui aveva bisogno per vivere alla luce del sole una nuova relazione.