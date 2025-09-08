Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più e fanno sul serio: arriva anche un'importante presentazione.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più. Dopo un’estate trascorsa con gli amici in giro per l’Italia, dopo le prime foto pubblicate sui social, arriva un importante gesto del conduttore napoletano che conferma l’intenzione di De Martino di portare avanti la relazione con la bellissima Caroline con cui ha deciso di vivere alla luce del sole la storia. Di fronte alla diffusione dei video intimi, Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno deciso di unirsi e combattere insieme diventando sempre più complici.

Per la coppia, inoltre, sono anche arrivate le presentazioni in famiglia che, però, non sono le uniche. De Martino, infatti, ha deciso di fare un altro passo importante portando la Tronelli nel suo mondo professionale presentandola anche ad un collega.

Stefano De Martino presenta Caroline Tronelli a Paolo Bonolis

Stefano De Martino è ormai una realtà della televisione italiana e la Rai ha deciso di puntare tantissimo sul suo talento. Dopo aver trascorso l’estate in giro con il suo spettacolo teatrale, De Martino è tornato in tv con Affari tuoi provando a vincere la sfida con Gerry Scotti e La ruota della fortuna, leader degli ascolti. Tra i tanti colleghi, De Martino considera Paolo Bonolis un “maestro” ed è proprio a lui che il conduttore napoletano ha deciso di presentare Caroline.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui si vede De Martino con Caroline Tronelli mentre scherzano e ridono con Paolo Bonolis. Tra i due, dunque, la storia sta diventando sempre più importante nonostante in tanti pensassero si sarebbe trattato di un flirt estivo.