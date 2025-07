Sarebbero nate le prime tensioni tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli a causa dei diversi obiettivi di coppia: cosa sta accadendo tra i due

Dopo una stagione televisiva di successo, Stefano De Martino ha monopolizzato anche il gossip dell’estate a causa di alcuni avvistamenti in dolce compagnia. Si è parlato e si continua a parlare di nuova fidanzata per l’ex marito di Belen Rodriguez, la cui identità sarebbe quella di Caroline Tronelli, modella 22enne dagli occhi di ghiaccio che, a quanto pare, avrebbe conquistato il bel conduttore. Eppure, stando alle nuove indiscrezioni sulla coppia, ci sarebbero già in atto prime tensioni.

Pare, infatti, che Stefano e Caroline stiano vivendo un’estate di passione ma abbiano, al momento, obiettivi di coppia ben diversi. A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, secondo cui il conduttore e la modella sarebbero su due linee totalmente differenti in quanto a sentimenti.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, prime tensioni nella coppia: cosa sta accadendo

Dopo aver confermato che Stefano e Caroline stanno “ancora insieme”, Rosica ha fatto sapere che “Lei vorrebbe convivere, lui no”. Per la modella, la relazione sarebbe dunque già avviata, tanto da voler intraprendere una vera e propria convivenza con De Martino, cosa alla quale lui sarebbe contrario, secondo l’indiscrezione. Il motivo? “Lui vuole solo divertirsi”, scrive ancora l’Investigatore del web, sottolineando il fatto che Stefano voglia invece vivere un’estate improntata sulla leggerezza. Due punti di vista diametralmente opposti che potrebbero aver causato le prime tensioni nella coppia che, al momento, non si è però mai esposta in prima persona, confermando questa relazione. Che Stefano voglia prima capire se, per lui, è una cosa seria che va oltre la semplice frequentazione? Di certo è una cosa che si scoprirà presto, visto che ormai i due sono dei ‘sorvegliati speciali’ dai paparazzi.

