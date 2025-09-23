Stefano De Martino di nuovo single? La presunta crisi con Caroline Tronelli

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati? Questa è la voce che sta girando insistentemente in questi giorni, dopo che la coppia sarebbe stata beccata a litigare pubblicamente in un ristorante di Roma. Il litigio sarebbe avvenuto in un locale nel quartiere Prati, con Caroline che si sarebbe alzata dal tavolo agitata, lasciando Stefano da solo per circa 20 minuti. Successivamente, De Martino sarebbe tornato a casa e avrebbe trovato la porta chiusa. Sempre secondo alcune indiscrezioni, il tutto sarebbe scoppiato a causa della gelosia di Caroline verso l’ex moglie di lui, Belen Rodriguez.

Quella che inizialmente sembrava soltanto una lite pare essersi trasformata in una vera e propria crisi. Poco fa, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato di aver appreso da alcune fonti che tra i due ci sarebbe maretta. “Dalla gola profonda mi segnalano una piccola crisi da De Martino e Tronelli: colpa del gossip o ci sono altri motivi dietro?”, ha scritto l’esperto di gossip nelle sue storie Instagram, specificando che si tratta solamente di un’indiscrezione e che sono benvenute repliche o smentite da parte dei diretti interessati.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli ai ferri corti? I dettagli

Va ricordato che, negli ultimi mesi, Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno dovuto affrontare diversi momenti delicati. Qualche settimana fa, infatti, sul web è stato diffuso un loro video intimo, sottratto dalle telecamere di sorveglianza della casa di lei, circostanza che ha dato origine a una disputa legale. In seguito, Stefano è tornato alla conduzione di Affari Tuoi, che però ha iniziato a perdere inaspettatamente terreno contro La Ruota della Fortuna, dopo un anno di dominio assoluto. Tutto questo potrebbe davvero mettere a rischio la loro relazione? Chissà…