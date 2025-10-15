Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la crisi c’è stata? Il racconto a La Volta Buona sulle presunte turbolenze di coppia.

Sempre interessanti e mai banali gli interventi di Andrea Biavardi – direttore del settimanale Oggi – a La Volta Buona. Nel corso della puntata odierna la sua lente d’ingrandimento dedicata al gossip finisce sulla liaison tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, al netto degli ultimi eventi e soprattutto delle voci di crisi raccontate anche dal suo magazine. “La crisi è passata”, si legge in un’anticipazione del prossimo numero e a tal proposito rincara la dose confermando le ruggini vissute, seppur a oggi superate: “La crisi con Caroline, a quanto ci risulta, è rientrata”.

Ma ammesso che ci sia stata, a cosa è stata dovuta la crisi tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli? Stando al racconto di Andrea Biavardi a La Volta Buona, una buona dose di complicità è da ascrivere alle immagini private rubate al conduttore e alla sua attuale fidanzata. “La crisi c’è stata sicuramente, l’abbiamo documentata con una serie di fotografie; però bisogna capirli, quella fuga di immagini non è stata una cosa facile da gestire. E’ uno stress pesante, però sembra che insieme abbiano superato quel momento”.

Stefano De Martino, dalla crisi superata con Caroline Tronelli a “Papà ineccepibile”, il racconto a La Volta Buona

Andrea Biavardi ha poi confermato – in collegamento con il salotto di Caterina Balivo – la serenità ritrovata per Stefano De Martino e Caroline Tronelli dopo la recente crisi. Una sereno che combacia con l’ultimo racconto, presente anche sul settimanale Oggi – come da anticipazioni a La Volta Buona – del conduttore nelle vesti di papà. Il direttore del magazine ha speso parole di grande elogio per De Martino in qualità di genitore: “E’ un papà ineccepibile”, un commento che va in allegato alla recente visita a Milano con il figlio Santiago, senza la fidanzata Caroline Tronelli che sarebbe invece rimasta a Roma.