Stefano De Martino, lite furiosa con Caroline Tronelli a Roma, lei lo lascia solo al ristorante e scappa via sotto gli occhi dei fotografi.

A La Volta Buona oggi 17 settembre 2025 si è parlato molto di Stefano De Martino e Caroline Tronelli e della vicenda che li ha coinvolti. Caterina Balivo ha interpellato il direttore di Oggi che era in collegamento, e gli ha chiesto se ci fossero novità tra i due, soprattutto sulla coppia in quanto tale. Andrea Biavardi ha risposto in modo affermativo spiegando che nel numero di domani ci saranno delle foto esclusive su una grossa lite avvenuta tra il conduttore e la fidanzata.

Stefano De Martino, silenzio rotto sfida Affari Tuoi e La Ruota della fortuna/ "Gerry Scotti? Non devo..."

“Stefano De Martino? Adesso è un periodo un po’ difficile per la battaglia degli ascolti…Però devo dire che abbiamo registrato la prima vera lite con Caroline…“, ha detto il direttore di Oggi mentre Caterina Balivo ha subito incalzato con altre domande chiedendo dove i due avessero discusso e altri dettagli sulla clamorosa lite che li ha coinvolti. Biavardi ha risposto che il litigio è avvenuto in un famosissimo ristorante di Roma: “E’ successo a Roma in un ristorante di cui non faccio il nome…E’ in zona Prati…“, e sono state mostrate alcune foto che però non hanno convinto Caterina Balivo.

Affari Tuoi cambia ancora studio su Rai1/ Web scatenato: "Programma che ha subito un tracollo"

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lei scappa dal ristorante e lo lascia solo

La conduttrice de La Volta Buona non è rimasta convinta rispetto alle foto mostrate della presunta lite tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino e ha risposto: “Voi in queste foto ci vedete una lite?”, mentre il direttore di Oggi ha confermato che quella raffigurata era una vera e propria discussione. Ma non finisce qui, vengono aggiunti altri dettagli scioccanti come il fatto che ad un certo punto Stefano De Martino sarebbe rimasto solo al ristorante: “Lei si alza e se ne va…Il fotografo che ha assistito alla scena l’ha pure seguita…Basta guardare bene le foto…E’ tutto molto chiaro…“, continua il direttore.

Stefano De Martino papà bis?/La verità sulla presunta gravidanza della fidanzata Caroline Tronelli

Quest’ultimo precisa poi che nel numero del giornale di domani verrà svelato un incredibile scoop su quello che è successo dopo al ristorante, ma non ha rivelato niente a La Volta Buona davanti al pubblico e a Caterina Balivo: “Non solo…Poi succede qualcosa pure dopo, ma per saperlo bisogna leggerlo su Oggi che esce domani…Noi non inventiamo niente…Chi era presente ha riferito bene…”.