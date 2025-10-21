È giunta al capolinea la storia d'amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli? Sembra che dietro la rottura ci sia l'ex Gilda Ambrosio.

Dopo l’ennesima rottura con l’ex moglie Belen Rodriguez Stefano De Martino aveva ritrovato l’amore e la serenità con Caroline Tronelli, una splendida e giovane ragazza di 22 anni. Il loro rapporto però potrebbe aver preso una brutta piega nell’ultimo periodo, infatti sembra che si siano detti addio. Da molto tempo il noto conduttore cerca di tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, anche se si ritrova spesso al centro del gossip per via della sua notevole notorietà.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati pizzicati insieme spesso da quando è nata la loro relazione, alcuni scatti li ritraggono molto complici e innamorati. Nei mesi scorsi hanno dovuto fare i conti con una vicenda davvero spiacevole, un loro video intimo è finito online ma questo non sembrava aver rovinato il loro rapporto. Ad oggi però potrebbero aver preso due strade diverse, a farlo sapere è stato Santo Pirrotta su Celebrity Watch, la newsletter di Vanity Fair.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non stanno più insieme, c’entra Gilda Ambrosio?

Santo Pirrotta ha fatto sapere che l’amatissimo conduttore è di nuovo single e ha lasciato intendere che a causare la fine della sua storia d’amore con la 22enne potrebbe essere stata l’ex fidanzata Gilda Ambrosio. Dopo la loro rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti, un’amicizia che però potrebbe essersi rivelata fin troppo ingombrante.

Il giornalista sul rapporto tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ha detto che la crisi andava avanti già da un po’. Infatti, non sono stati più paparazzati insieme e da tempo non si mostrano più insieme sui social. Ha poi aggiunto: “Pare che la presenza un po’ troppo ingombrante della ex del presentatore, Gilda Ambrosio, possa avere avuto un peso“. Pirrotta ha anche rivelato che il conduttore non ha trascorso il suo compleanno insieme a Caroline e che al momento si sta dedicando con tutto se stesso al figlio e ai suoi impegni professionali.

