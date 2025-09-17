Spunta un'indiscrezione bomba su Stefano De Martino che starebbe pensando di convolare a nozze con Caroline Tronelli.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli che è diventata ufficiale durante l’estate con la pubblicazione di diverse foto di coppia da parte dei giornali continua senza problemi, ma lontano dalle luci dei riflettori. Il conduttore napoletano è tornato in tv con la nuova stagione di Affari tuoi e, nonostante le notizie riguardino soprattutto la sua sfida con Gerry Scotti e La ruota della fortuna, il mondo del gossip continua ad occuparsi della sua vita privata.

Come accaduto negli ultimi anni, Stefano De Martino protegge la propria vita privata evitando di rilasciare dichiarazioni o condividendo contenuti di coppia. Tuttavia, nelle scorse ore, proprio sul futuro sentimentale di De Martino, è spuntata una nuova indiscrezione.

Stefano de Martino e Caroline Tronelli: voci sul matrimonio

Stefano De Martino, parlando della sua vita privata, nelle varie interviste, aveva dichiarato che, nel momento in cui avrebbe trovato la persona giusta, tutti se ne sarebbero accorti. Con Caroline Tronelli, così, è uscito alla luce del sole vivendo, però, la relazione con discrezione. Nelle scorse ore, tuttavia, Amedeo Venza ha diffuso un’indiscrezione clamorosa.

Come potete notare dal messaggio pubblicato tra le storie Instagram da Amedeo Venza, Stefano De Martino starebbe pensando di convolare a nozze con Caroline Tronelli. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, De Martino deciderà davvero di sposare Caroline? Un’indiscrezione che il conduttore napoletano non ha commentato come è solito fare ogni volta che circolano notizie di gossip sul suo conto.