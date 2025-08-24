Stefano De Martino sempre più preso e innamorato di Caroline Tronelli, la convivenza è dietro l'angolo. E il figlio Santiago...

Convivenza dietro l’angolo per Stefano De Martino e Caroline Tronelli?

Stefano De Martino e la sua fidanzata Caroline Tronelli fanno sul serio. Lo dimostra il fatto che, nei prossimi mesi, si dovrebbe concretizzare la tanto chiacchierata convivenza. Le ultime indiscrezioni dal mondo del gossip vanno proprio in questa direzione. Lo showman napoletano sarebbe pronto a fare il grande passo con la giovane fidanzata Caroline Tronelli. Per questo motivo l’ha già presentata al figlio Santiago, che approverebbe. Il settimanale DiPiù, intanto, ha confermato la grande sintonia che regna all’interno della coppia, con degli scatti che raccontano sorrisi splendenti e baci appassionati.

Stefano De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli, dubbi sulla vicenda/ "Forse qualcuno mente"

Tutto alla luce del sole, ovviamente. Perché Stefano e Caroline hanno intenzioni serie e vogliono godersi appieno questo momento speciale. “Stefano fa sul serio con Caroline. È la prima volta che ufficializza una relazione dopo la rottura con Belen Rodriguez…”, dicono in coro alcuni amici di Stefano, stando a quanto si apprende su Leggo.

Scandalo De Martino, Striscia la Notizia e Corona furiosi/ Accusa choc: "Avete sbagliato tutto"

Stefano De Martino sempre più preso e innamorato della sua nuova fidanzata

“Significa che tiene molto a lei. E poi conosce da molti anni i suoi genitori…”, aggiungono ancora persone molto vicine a Stefano De Martino. Dunque, con l’estate agli sgoccioli si avvicina la convivenza tra i due fidanzati.

Il periodo magico si appresta a continuare sotto lo stesso tetto e Stefano sembra non veda l’ora di iniziare questo nuovo capitolo sentimentale della sua vita. “Da quando c’è lei nella sua vita, lui non separa più nettamente la vita privata e quella lavorativa. Ed è pronto a condividere ogni cosa con lei”, insistono ancora gli amici a DiPiù, in attesa della convivenza.

Stefano De Martino e i video rubati e diffusi: spunta un preciso piano per affossarlo/ Chi c'è dietro?