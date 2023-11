Stefano De Martino è diventato zio, la reazione di Belen Rodriguez/ Emma Marrone commenta

Belen Rodriguez: la reazione all’annuncio di Stefano De Martino diventato zio

Nel scorse ore Stefano De Martino è diventato zio per la prima volta. La sorella Adelaide, infatti, ha dato alla luce il piccolo Mattia Di Domenico ed ha annunciato il lieto evento con un tenero post su Instagram. Il post ovviamente è stato subito sommerso di like e commenti di auguri e a molti non è sfuggita anche la reazione di Belen Rodriguez che ha commentato con un cuore la nascita del piccolo. La fine della relazione tra il conduttore e la showgirl è stata tutt’altro che pacifica, ma nonostante questo Belen Rodriguez ha voluto dimostrare tutto il suo affetto all’ex cognata e neo mamma.

Belen Rodriguez ha reagito con un like all’annuncio della nascita del piccolo Mattia Di Domenico, figlio di Adelaide a sua volta sorella di Stefano De Martino. Il gesto smonta anche gli ultimi rumors secondo i quali tra la showgirl argentina e la famiglia del suo ex marito ci fossero delle incomprensioni. Nei giorni scorsi, infatti, Belen postando una foto con la mamma di Elio Lorenzoni, suo nuovo fidanzato, aveva commentato: “La suocera più bella del mondo”, frase, secondo molti, poco carina nei confronti sia della mamma di Stefano De Martino che della madre di Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino è diventato zio: gli auguri di Emma Marrone

Mentre Belen Rodriguez si è limitata a commentare con un like l’annuncio della nascita di Mattia De Domenico, nipote dell’ex ballerino, anche un’altra ex storica di Stefano De Martino ha commentato la bellissima notizia: Emma Marrone. I due hanno avuto una storia d’amore più di dieci anni fa nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e dopo la rottura sono rimasti amici. La cantante salentina ha commentato con un semplice: “Auguri”

Stefano De Martino è diventato zio di Mattia De Domenico frutto dell’amore tra la sorella Adelaide ed il compagno Diego Di Domenico. Il post dell’annuncio della nascita, avvenuta martedì 28 novembre, in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti. Anche molti volti noti come Pamela Prati, Tosca D’Aquino e tanti altri si sono congratulati con i neo genitori. non si hanno ulteriori informazioni sul nascituro. Al momento, invece, il conduttore non ha commentato pubblicamente ma durante la gravidanza è stato sempre vicino alla sorella postando spesso foto e storie su Instagram con la sua famiglia.

