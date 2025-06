Stefano De Martino fa chiarezza sulla sua vita amorosa dopo gli ultimi gossip e avvistamenti: "Io fidanzato? Ecco la verità"

L’estate, si sa, porta con sé anche molti gossip bollenti. È la stagione dei flirt ma anche delle passioni e dei nuovi amori, e in mezzo alle tante indiscrezioni ci è finito anche Stefano De Martino. Dopo una stagione televisiva di gran successo, il conduttore Rai si prepara ad andare in vacanza fino a settembre con il suo Affari Tuoi, intanto però ha regalato al pubblico di Rai 1 una chicca proprio sulla sua vita privata.

È da settimane ormai (se non mesi) che si parla di nuova fidanzata (ma anche di ritorni di fiamma) per Stefano. Recentemente è stato paparazzato o associato a ben cinque donne diverse: si è parlato di ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio, poi è stato paparazzato in auto con Angela Nasti e, successivamente, in barca, in situazioni affettuose, con Caroline Tronelli.

Stefano De Martino smentisce di essere fidanzato in diretta ad Affari Tuoi

Ma non è tutto, perché Stefano è stato poi associato a Luciana Montò e Gabriella Spagnuolo. Nessuna di questi presunti flirt o relazioni è stato però confermato, anzi, alcune di queste donne hanno pubblicamene smentito, parlando di semplice amicizia col conduttore. Ma stanno davvero così le cose? A chiarirlo è intervenuto proprio Stefano e lo ha fatto in diretta su Rai 1, nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, 27 giugno. Interrogando il concorrente in gioco, Stefano gli ha chiesto anche della vita amorosa, e quando lui ha confermato di essere single, il conduttore ha ammesso: “Anch’io sono single per legittima difesa”. Una dichiarazione che ha fatto il giro del web, in quanto appare proprio come il chiarimento voluto del conduttore ai tantissimi gossip che lo hanno visto fino ad oggi protagonista.

