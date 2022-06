Stefano De Martino/ Fan di Gigi D’Alessio e non solo, l’amicizia ai tempi di Belen Rodriguez e Anna Tatangelo

Stefano De Martino, carriera e vita privata

Stefano De Martino, classe 1989, ballerino, modello, conduttore televisivo e prima di ogni altra cosa, napoletano! Stefano ha sempre avuto la passione per la danza, partecipa al programma Amici di Maria De Filippi e poi dopo l’esperienza diventa uno dei ballerini professionisti del cast di Amici. Esce dal programma con un nuovo amore: Belén Rodriguez e nuovi interessi, come quello di affermarsi sul grande schermo italiano. Un po’ per volere, un po’ per merito della sua simpatia, capacità e bellezza, Stefano inizia a partecipare ad alcuni programmi come ospite, per poi diventare conduttore di vari programmi su Rai 2 come: Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella.

Volto noto quello di De Martino, anche per svariate pubblicità e collaborazioni con alcuni brand importanti e indubbiamente per la storia d’amore con Belén, che include un matrimonio, un figlio (Santiago), rotture e ritorni di fiamma. La vita sentimentale di Stefano per quanto al ballerino non faccia proprio piacere, è spesso sotto il mirino dei giornalisti e in particolar modo del web; sono tutti talmente contenti che i due siano tornati nuovamente insieme, che qualche giorno fa anche Maurizio Costanzo al Costanzo Show, gli ha chiesto come andasse con Belén, lasciando alcuni di stucco.

Stefano De Martino ospite a Gigi D’Alessio: Uno come te–Trent’anni insieme

Venerdi 17 giugno, Stefano De Martino parteciperà come ospite a Gigi D’Alessio: Uno come te–Trent’anni insieme, il concerto di Gigi D’Alessio in onore dei suoi 30 anni di carriera. Tra gli ospiti ci sono anche LDA, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Fiorello, Eros Ramazzotti, Vanessa Incontrada, Fiorello e chi ne ha più ne metta. Insomma sarà una grande serata, in onore del grande cantante napoletano che ha diffuso la sua musica anche all’estero. Stefano De Martino come dicevamo, prima di essere un volto della televisione italiana è soprattutto un napoletano, che va orgoglioso delle sue radici e della sua terra e che ovviamente è fan di Gigi.

In svariati momenti il ballerino, solo o in compagnia di Belén, ha postato video in cui intonava le canzoni del cantante, ma i due sono anche amici. Pare infatti che sin dal 2014, anni in cui De Martino frequentava Belén e aveva terminato l’esperienza ad Amici, lui, Gigi D’Alessio, Belén e Anna Tatangelo, uscissero spesso insieme, organizzavano cene e in particolare, le due donne erano legatissime e lo avevano anche dichiarato pubblicamente. Di quei momenti è rimasta una bella foto, pubblicata da Belén, di loro quattro seduti a tavola.











