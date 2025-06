Gilda Ambrosio rompe il silenzio sul suo rapporto con Stefano De Martino: cos'ha detto

Da settimane il nome di Stefano De Martino è al centro del gossip, complice una lunga serie di presunti flirt con diverse ragazze. Tra queste spunta anche Gilda Ambrosio, con cui il conduttore aveva avuto una relazione anni fa. Le voci su un possibile ritorno di fiamma si sono riaccese dopo che i due sono stati paparazzati mano nella mano durante il concerto di Dua Lipa, facendo pensare a un riavvicinamento. In realtà, Stefano e Gilda sono sempre rimasti molto amici, e non è raro vederli insieme in occasioni pubbliche. Di recente, infatti, sono stati nuovamente avvistati, questa volta a bordo della barca di Stefano, ribattezzata in onore del figlio Santiago.

Nell’ultimo numero del settimanale Oggi sono state pubblicate alcune foto che ritraggono De Martino e Gilda insieme a bordo della barca del conduttore, mentre si godono qualche giorno di relax in Sardegna. Con loro anche alcuni amici, tra cui Caroline Tronelli, ereditiera e amica di famiglia del volto di Affari Tuoi. Negli scatti si vedono Stefano e Gilda intenti a giocare a carte, per poi lasciarsi andare a gesti affettuosi. Ma qual è, davvero, la natura del loro rapporto?

Gilda Ambrosio parla di Stefano De Martino: cos’ha detto

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, Gilda Ambrosio ha fatto chiarezza sul suo legame con Stefano De Martino, definendolo “una delle persone più importanti della sua vita“. “A Stefano voglio un bene immenso“, avrebbe dichiarato la stilista, che ormai appare inseparabile dall’ex ballerino. Insomma, nonostante i trascorsi sentimentali, il loro è un rapporto speciale, difficile da incasellare nelle etichette tradizionali. Pur non essendo ufficialmente una coppia, è quindi probabile che li vedremo ancora spesso insieme.