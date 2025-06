Da vero latin lover che si rispetti, Stefano De Martino continua ad essere circondato da tante belle donne. Siamo partiti dalla frequentazione con Angela Nasti fino ad arrivare a Caroline Tronelli con la quale è stato visto su una barca in un momento decisamente affettuoso. Resta però accesissima l’ipotesi di una sua frequentazione con Gilda Ambrosio, da sempre sua amica stretta con la quale non si è mai capito se ci fosse ‘solo’ un’amicizia oppure qualcosa in più.

Affari tuoi oggi 6 giugno 2025 non va in onda/ Stefano De Martino si ferma: ecco perché e quando torna

Il conduttore di Affari Tuoi ha pubblicato insieme alla ragazza una foto e dei video mentre si trovavano a Milano al concerto di Dua Lipa, ma anche Alessandro Rosica ha diffuso le immagini di loro due insieme e ha svelato che alla fine se ne sono andati via mano nella mano. Come stanno davvero le cose? Solitamente Gilda Ambrosio e Stefano De Martino stanno molto attenti e fanno di tutto per non apparire insieme sul web cercando di non taggarsi mai o immortalarsi insieme, ma stavolta qualcosa è sfuggito al loro controllo.

Chi è Caroline Tronelli: nuova fidanzata di Stefano De Martino?/ I rumor: “Super affiatati, vacanza insieme…”

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, amore o amicizia: “Con lei ho un rapporto speciale“

Dunque, ricapitolando, Stefano De Martino è al momento circondato da quattro donne dello spettacolo: Angela Nasti, Caroline Tronelli, Emma Marrone e Gilda Ambrosio. Chiaramente non è necessario pensare subito a possibili frequentazioni! Potrebbe essere nata solo una semplice amicizia, perchè no? Ad esempio, con Gilda le cose sono sempre sembrate chiare: “Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi”, aveva dichiarato tempo fa a Grazia. Pare quindi che tra lui e l’imprenditrice ci sia una sana amicizia, quasi fraterna anche se c’è da dire che nessuno di loro ha mai apertamente spiegato come stanno davvero le cose.