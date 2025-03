Stefano De Martino e Gilda Ambrosio pizzicati insieme a Milano

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano a farsi vedere insieme. Il conduttore napoletano di Affari Tuoi e la stilista nonché creatrice del brand The Attico, sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi che pubblica le foto nel numero in edicola da mercoledì 5 marzo 2025. Nessun gesto affettuoso o intimo che faccia pensare ad una storia d’amore tra i due ma le foto di un semplice pranzo hanno già scatenato rumors e indiscrezioni sul presunto ritorno di fiamma.

Nelle foto pubblicate da Chi, la Ambrosio e De Martino sono a pranzo in un ristorante del capoluogo lombardo e con loro ci sono Giorgia Tordini, amica e socia di Gilda Abrosio e Vincenzo Sabatino, grande amico sia di Gilda che di De Martino. La presenza dei paparazzi non passa inosservata ma mentre Gilda lascia il locale camminando tranquillamente per strada, De Martino resta nel ristorante accennando un breve saluto con la mano.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: vite private top secret

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si conoscono da anni e per un periodo avrebbero avuto una relazione al termine della quale sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto. Tra i due, infatti, ad oggi, ci sarebbe un’amicizia come confermano le foto pubblicate da Chi. Della vita privata del conduttore e della stilista, tuttavia, non ci sono molte notizie. Entrambi, infatti, sono molto discreti e riservati proteggendo la vita privata.

Se De Martino si sta concentrando sulla propria carriera rilasciando dichiarazioni sulla propria vita privata in pochissime occasioni mentre la Ambrosio è lontana dalle luci dei riflettori evitando gossip e pettegolezzi. Tra i due, dunque, c’è solo un rapporto d’amicizia.

