Stefano De Martino ha reagito dopo il furto di video privati dalla sua abitazione a Roma: cos'ha deciso di fare il noto conduttore

Stefano De Martino ha ufficialmente reagito alla grave violazione di cui è stato vittima. Qualche hacker si è introdotto nei sistemi di videosorveglianza della sua abitazione a Roma e ha rubato filmati contenenti momenti intimi del conduttore con la sua compagna Caroline Tronelli. I video in questione sono stati poi diffusi online e ‘inoltrati molte volte’ attraverso servizi di messaggistica, il che ne ha favorito la proliferazione.

Di fronte a quanto accaduto, Stefano De Martino ha deciso di agire per vie legale. Sono dunque partite delle denunce, e non solo nei confronti di chi ha rubato e poi contribuito alla diffusione dei video, ma anche contro coloro che si sono resi protagonisti di messaggi e post offensivi nei confronti dei familiari del conduttore e contro chiunque conservi le immagini che lo riguardano.

Stefano De Martino denuncia dopo il furto di video privati: cosa sta accadendo

Stando a quanto fa sapere Il Messaggero, “La denuncia presentata dagli avvocati dello showman Angelo e Sergio Pisani alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma è comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili, che potrebbero essere anche più di uno.” Intanto, il discusso filmato pare sia stato già rimosso da alcuni link illeciti, fa sapere la fonte, ricordando che un episodio molto simile è capitato proprio alla sua ex moglie Belen Rodriguez nel 2011. La diffusione dei filmati intimi di Stefano De Martino ha però fatto il giro di molti gruppi whatsapp, il che ha reso necessario un intervento importante, partito anche dai legati di De Martino che hanno lanciato un appello a tutti coloro che sono finiti in possesso di questo video: quello di cancellarlo immediatamente.