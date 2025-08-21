Stefano De Martino e i video con la sua fidanzata Caroline Tronelli rubati e diffusi: spunta un preciso piano per affossarlo: chi c'è dietro?

Stefano De Martino e i video intimi rubati: chi c’è dietro la diffusione? Spunta un presunto piano per affossarlo

Il caso dei video intimi e privati di Stefano De Martino e della fidanzata Caroline Tronelli continua a far discutere ed in queste ore stanno emergendo dettaglio sempre più inquietanti. Andando con ordine, inizialmente si pensava che degli hacker avessero manomesso il sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli per poi diffondere le immagini della modella con lo showman successivamente si è scoperto che a fine agosto De Martino era stato contattato da una persona che l’avrebbe ricattato chiedendogli soldi in cambio della non diffusione delle clip. Adesso sembra invece che ci sia un piano, dei veri e propri motivi sul perché sono stati rubati e diffusi i video intimi e privati di Stefano De Martino e la fidanzata Caroline.

A svelare nuovi e inquietanti retroscena ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Innanzitutto sembra che ormai gli inquirenti non seguano più solo la pista degli hacker ma anche altre non si esclude, per esempio, che sia stato un tecnico della videosorveglianza che ha tradito il rapporto fiduciario con Caroline e la sua famiglia ma c’è di più. Gabriele Parpiglia tra le pagine di Affari Italiani si è spinto oltre sostenendo che forse dietro il furto e la diffusione dei video ci sia qualcuno e che si tratti di un piano ben orchestrato per colpire ed affossare Stefano De Martino. Parpiglia, infatti, si è chiesto che se l’obbiettivo principale era ottenere denaro, tentare un’estorsione, perché i video privati sono stati subito pubblicati e diffusi? E se invece l’obbiettivo fosse stato un altro sin dal subito?



Gabriele Parpiglia non ha dubbi e rincara la dose, ci sarebbe un preciso piano dietro il furto e la diffusione dei video di Stefano De Martino e della fidanzata Caroline Tronelli, un vero e proprio sistema collaudato per affossarlo. “De Martino, a causa della sua bravura perché in Italia vincere con merito e fare numeri, è diventato suo malgrado un bersaglio anche politico” ha spiegato il giornalista che poi che poi si è spinto oltre arrivando a sostenere che anche la fidanzata Caroline Tronelli potrebbe essere nel mirino: “Stefano era sotto attacco mediatico per l’invidia per il suo successo, ma se la vendetta e il conseguente video non avessero lui come obiettivo ma colpire il suo “privato familiare” tant’è che con Caroline ha iniziato una convivenza, il cerchio si allargherebbe tra gli indiziati? Lo diciamo noi: si. E con nuovi nomi e protagonisti”.