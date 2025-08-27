Video intimi rubati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, l'avvocato del conduttore parla delle indagini e svela inediti retroscena

Il caso dei video intimi rubati a Stefano De Martino e alla sua fidanzata Caroline Tronelli continua a far discutere. Le azioni legali sono ormai in atto e procedono spedite, e nelle ultime ore l’avvocato del celebre conduttore, Angelo Pisani, ha raccontato alle pagine di Novella 2000 alcuni dettagli inediti della vicenda. Il conduttore di Affari Tuoi e la sua compagna sarebbe stati vittima di un attacco informatico. Nel particolare, i video in questione sono stati rubati dall’abitazione di Caroline per opera di hacker non ancora identificati.

Stefano De Martino torna in anticipo ad Affari Tuoi: "La Rai è preoccupata"/ C'entra Gerry Scotti

A scoprire l’accaduto è stato proprio Stefano, che lo scorso 9 agosto ha iniziato a ricevere delle segnalazioni sul web. “Stefano […] ha scoperto di essere stato spiato il 9 agosto mentre era a casa, quando alcuni utenti del web hanno segnalato che girava in rete un video privato intimo in compagnia della fidanzata Caroline Tronelli”, ha fatto sapere l’avvocato.

Stefano De Martino torna con Belen?/ Voci choc su reazione della fidanzata Caroline Tronelli: “La minaccia…”

Video rubati a Stefano De Martino, per il suo avvocato i colpevoli hanno “le ore contate”

Secondo Pisani, i colpevoli di questo furto hanno “le ore contate”: “La Polizia postale seguirà le impronte telematiche dei ladri di privacy e rintraccerà il computer da cui è partito l’attacco informatico”, ha spiegato l’avvocato di Stefano De Martino, che dopo aver scoperto l’accaduto ha immediatamente denunciato. Il lavoro di ricerca non è semplice né immediato: bisognerà capire dove sono i server e se si scoprirà che questi sono in un paese che non è l’Italia ed è, anzi, molto lontano da noi, “sarà più complicato catturare e perseguirli, una volta individuati, ma intanto ci sono tante altre violazioni e responsabilità da punire”, ha chiarito Pisani, che rimane comunque ottimista sulla risoluzione del caso, anche perché adesso ciò che ha la priorità è bloccare che gestisce la diffusione di questi filmati privati.