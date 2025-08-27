Video intimi rubati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, l'avvocato del conduttore parla delle indagini e svela inediti retroscena
Il caso dei video intimi rubati a Stefano De Martino e alla sua fidanzata Caroline Tronelli continua a far discutere. Le azioni legali sono ormai in atto e procedono spedite, e nelle ultime ore l’avvocato del celebre conduttore, Angelo Pisani, ha raccontato alle pagine di Novella 2000 alcuni dettagli inediti della vicenda. Il conduttore di Affari Tuoi e la sua compagna sarebbe stati vittima di un attacco informatico. Nel particolare, i video in questione sono stati rubati dall’abitazione di Caroline per opera di hacker non ancora identificati.
A scoprire l’accaduto è stato proprio Stefano, che lo scorso 9 agosto ha iniziato a ricevere delle segnalazioni sul web. “Stefano […] ha scoperto di essere stato spiato il 9 agosto mentre era a casa, quando alcuni utenti del web hanno segnalato che girava in rete un video privato intimo in compagnia della fidanzata Caroline Tronelli”, ha fatto sapere l’avvocato.
Video rubati a Stefano De Martino, per il suo avvocato i colpevoli hanno “le ore contate”
Secondo Pisani, i colpevoli di questo furto hanno “le ore contate”: “La Polizia postale seguirà le impronte telematiche dei ladri di privacy e rintraccerà il computer da cui è partito l’attacco informatico”, ha spiegato l’avvocato di Stefano De Martino, che dopo aver scoperto l’accaduto ha immediatamente denunciato. Il lavoro di ricerca non è semplice né immediato: bisognerà capire dove sono i server e se si scoprirà che questi sono in un paese che non è l’Italia ed è, anzi, molto lontano da noi, “sarà più complicato catturare e perseguirli, una volta individuati, ma intanto ci sono tante altre violazioni e responsabilità da punire”, ha chiarito Pisani, che rimane comunque ottimista sulla risoluzione del caso, anche perché adesso ciò che ha la priorità è bloccare che gestisce la diffusione di questi filmati privati.