Stefano De Martino e il matrimonio con Belén/ “Mi sono sposato giovane, forse troppo”

Stefano De Martino: a Bar Stella il tema dei matrimoni con Alessandra Ghisleri

Su Rai2 torna ad intrattenere Bar Stella, il programma di Stefano De Martino ricco di ospiti, interviste e sane risate. C’è però spesso spazio anche per momenti di serietà e riflessione, legati ai grandi temi dell’attualità. Nella puntata andata in onda ieri sera, per esempio, il conduttore ed ex ballerino di Amici ha invitato nel suo salotto Alessandra Ghisleri, una delle più grandi sondaggiste italiane. E, insieme a lei, ha cercato di comprendere qualcosa in più circa il bonus da 20.000 proposto dalla Lega per incentivare i matrimoni in Chiesa.

La Ghisleri ha fatto un quadro generale della situazione dei matrimoni in Italia, prima e dopo la crisi legata al Covid, e ha snocciolato una serie di numeri che dicono molto a riguardo: “C’è un’esigenza di riuscire a creare delle nuove famiglie, visto che il Covid ha rimandato molti matrimoni. Tanti sono stato annullati, tante sono state le separazioni. Prima del Covid c’erano 190.000 matrimoni l’anno, adesso ce ne sono 84.000. Un’importante flessione soprattutto dei riti religiosi: ci si sposa meno in Chiesa, ma dagli ultimi dati registrati dall’Istat stanno riprendendo i matrimoni“.

Stefano De Martino: “Mi sono sposato molto giovane, forse troppo“

Il tema d’attualità legato ai matrimoni domina a Bar Stella, con Stefano De Martino che rivolge alla sua ospite una precisa domanda, per poi confessare: “L’età media si è abbassata? Io per esempio mi sono sposato molto giovane, forse troppo“. Il riferimento è ovviamente al matrimonio nel 2013 con Belén Rodriguez, alla quale ora si è riavvicinato. Alessandra Ghisleri conferma: “Si è abbassata. Adesso mediamente l’uomo si sposa a 34 anni, e la donna a 32“.

Dall’intervista, dunque, Stefano De Martino ha fatto intendere di essersi sposato molto giovane, forse troppo a suo dire per la sua età. Da quel lontano 2013 sono cambiate tantissime cose: la nascita di Santiago, la rottura con Belén nel 2015 e il suo successivo riavvicinamento nel 2019. Il 2020 è stato poi l’anno di un nuovo allontanamento, sino alla riconciliazione di quest’anno che li ha portati a diventare nuovamente coppia a tutti gli effetti. Ora il ballerino e la showgirl sognano il loro futuro insieme e, anche per il bene del figlio, hanno ritrovato l’amore e la serenità di un tempo.

