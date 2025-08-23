Stefano De Martino e Caroline Tronelli, qualcosa non torna dopo la diffusione del video intimo: come stanno le cose

Stefano De Martino e Caroline Tronelli continuano ad essere malcapitati protagonisti di una vicenda dai contorni piuttosto intimi. Il presentatore campano e padrone di casa di Affari Tuoi è finito sotto la lente d’ingrandimento dei ricercatori dei siti a luci rosse dopo la diffusione di un video intimo. Il Messaggero, quotidiano romano, ha provato a fare luce sulla questione, spiegando come alcune posizioni siano finite in dubbio:

“Dal gruppo di hacker, a un’azione messa in atto su commissione per un eventuale tentativo di estorsione o quella di un tecnico infedele” si legge riguardo al caso de Martino-Tronelli. Qualcosa sembra non tornare nella vicenda che assume sempre di più i connotati di un giallo. Sui social c’è addiritutura chi teorizza che si possa trattare di un’azione premeditata a fini pubblicitari, con la ragazza che in particolare avrebbe teorizzato l’accaduto, oppure si sarebbe messa in mani di persone sbagliate che avrebbero approfittato della situazione. Secondo i social addirittura “qualcuno starebbe mentendo nella vicenda”.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: come sta il conduttore

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli prosegue e nelle ultime ore è addirittura esplosa la teoria che vedrebbe la giovane campana incinta. Questo vuol dire che il conduttore di Affari Tuoi potrebbe presto diventare di nuovo papà, dopo la nascita di Santiago dalla storia con Belen Rodriguez, vedremo come andranno effettivamente le cose per la coppia, con l’unica certezza che vede i due giovani entrambi turbati dagli eventi delle settimane scorse.

Ovviamente vedere diffuso un video intimo ha portato una ventata di negatività, ansia e rabbia nelle menti delle due vittime, come sempre accade in questo genere di spiacevoli situazioni.

