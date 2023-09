Stefano De Martino e la presunta nuova fidanzata Martina, spuntano altre foto/ Lo scoop sulla coppia!

Stefano De Martino e Martina di nuovo insieme: le nuove foto della coppia

La vita privata di Stefano De Martino torna sotto i riflettori del gossip, e questa volta non ha a che vedere con Belen Rodriguez. La loro storia d’amore sembra ormai definitivamente archiviata, con la showgirl che ha ritrovato il sorriso altrove, al fianco di Elio Lorenzoni. Ma anche il ballerino e conduttore, dopo un breve periodo di “singletudine”, sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita, al fianco di un’altra donna. Forse è ancora troppo presto per parlare di amore, ma al suo fianco è ormai certa la presenza di Martina, sua presunta nuova fidanzata.

Dopo lo scoop di Chi, che ha pubblicato la scorsa settimana le loro prime foto in dolce compagnia, questa volta è Diva e Donna a tornare sull’argomento. Il settimanale ha infatti condiviso altre foto che ritraggono i due insieme, scrivendo in un post su Instagram che anticipa il servizio più approfondito all’interno del nuovo numero della rivista: “Mentre la sua ex Belen ha ufficializzato la storia con Elio Lorenzoni, anche Stefano sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un’altra: si chiama Martina, ha 26 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo“.

S’infiamma dunque il gossip attorno a Stefano De Martino. Il conduttore, prossimo al ritorno in televisione come voce narrante della nuova edizione de Il Collegio, avrebbe ritrovato sorrisi e tanta complicità con Martina. Come anticipato da Chi la scorsa settimana, la prima paparazzata avrebbe visto la coppia uscire insieme a cena in un noto ristorante di Milano, per poi raggiungere la casa del conduttore, dalla quale Martina sarebbe poi uscita il giorno dopo.

Di lei, al momento, non si hanno sufficienti informazioni a disposizione. La rivista riferisce che è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo e, al momento, sono incerte le origini del loro primo incontro e della loro conoscenza. Quello che sembra però certo, riporta Chi, è che De Martino avrebbe confidato agli amici di volere al suo fianco una persona lontana dalle luci dei riflettori. Il conduttore è dunque pronto a ricominciare da Martina, dopo l’addio a Belen?

