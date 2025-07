Stefano De Martino e il rapporto con Maria De Filippi: "Mi nutro dei suoi insegnamenti. Mi ha visto crescere"

Stefano De Martino e Maria De Filippi, un’amicizia e un rapporto di lunga data che non ne vuole sapere di conoscere crisi. Il conduttore campano è tornato a parlare nel corso di una intervista concessa al magazine La freccia, soffermandosi anche sul legame ormai noto con la sua storica maestra Maria De Filippi, che gli diede la grande occasione di partecipare al talent Amici che ha poi svoltato la sua vita in positivo dopo anni di sacrifici e bocconi amari.

Delitto di Garlasco, De Giuseppe (Iene) vs Garofano: "Andrebbe rimosso"/ "Ho sentito Alberto Stasi..."

Riguardo alla conduttrice di C’è posta per te e Uomini e donne, De Martino ha detto: “Maria è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta”. E non è mancato anche un retroscena di De Martino su Affari Tuoi, che ha condotto per tutto l’anno riscuotendo grandi risultati sul piccolo schermo: “Riguardo alla possibilità di condurre Affari Tuoi, Maria mi ha detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra” ha raccontato De Martino tornando sui consigli ricevuti dalla presentatrice e vedova di Maurizio Costanzo.

Raoul Bova denuncia Ryanair e il Napoli, hanno utilizzato il suo audio rubato/ Il web esplode di rabbia

Stefano De Martino e l’affetto per Maria De Filippi

Il rapporto tra il conduttore di Rai1 e Maria De Filippi è ormai di vecchia data e ancora oggi i due si scambiano consigli, soprattutto Maria a Stefano, e tanto affetto. Già in passato nel corso di una intervista concessa nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, De Martino ha raccontato la mano quasi materna della De Filippi nei suoi confronti, fin dai tempi di Amici su Canale Cinque:

“Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada, perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre reguardito, difeso, giustificato, cazziato. Per me è la persona più intelligente che io conosca”.

Sarah Toscano, chi è: il successo con Amici, poi Sanremo/ "Ho acquisito sicurezza". È fidanzata?