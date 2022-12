Stefano De Martino e l’intimità con Belén/ “L’ho sposata soprattutto per…”

Stefano De Martino e il sesso da ragazzo: “Salto della quaglia“. Poi l’avvertimento

Stefano De Martino è l’ospite della prima puntata de La conferenza stampa, il nuovo format di Raiplay in cui personalità della televisione, della musica e dello spettacolo rispondono alle domande di numerosi ragazzi. Ed effettivamente il giovane ampio pubblico ha tempestato di domande lo showman, come fossero veri giornalisti, andando anche ad indagare nella sua sfera più intima. Una domanda, in particolare, ha posto l’attenzione sulla vita sessuale del conduttore di Bar Stella quando era ragazzo: “Preservativo o salto della quaglia?“.

Il conduttore, sorpreso dalla domanda secca e pungente, risponde con grande sincerità: “Salto della quaglia. Ragazzi, è pericolosissimo. Io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, è più informata, avete più consapevolezza, noi abbiamo fatto un disastro. Crescendo col tempo, mi sono reso conto. Ci stanno una quantità di malattie da evitare con il preservativo. Quindi oggi assolutamente preservativo, mi raccomando. E soprattutto consumate tante scatole di preservativi“.

Stefano De Martino e l’intimità con Belén Rodriguez: la confessione

Questo è il monito che Stefano De Martino ha voluto indirizzare ai giovanissimi ragazzi all’ascolto: evitare gli errori da lui ingenuamente commessi quando era giovane e, soprattutto, affidarsi ai preservativi per prevenire potenziali malattie e migliorare la sicurezza durante il sesso. E, sempre parlando della sua sfera privata, il conduttore rivela anche con quale donna ha avuto la migliore intimità: “Quella che ho sposato, l’ho sposata soprattutto per questo“. Il riferimento è alla sua Belén, alla quale si è ufficialmente riavvicinato.

Dopo anni di tira e molla, l’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina si sono ritrovati e si sono concessi una nuova possibilità. Il conduttore ha ripreso il timone di Bar Stella e, nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai2, ha parlato anche in maniera sincera del matrimonio con la Rodriguez. La conduttrice, dal canto suo, ha condiviso una dolcissima dedica al marito sul proprio profilo Instagram: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza“.











