Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno insieme?/ La modella avrebbe le chiavi di casa sua…

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno insieme? La top model è stata paparazzata dal settimanale Gente mentre apre il portone di casa del ballerino con un mazzo di chiavi. Nell’ultimo periodo De Martino si è sempre professato single, ma sembra esserci qualcosa di più dietro il mazzo di chiavi in mano alla Boscono. Dopo la fine del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, il conduttore di Stasera tutto è possibile è stato accostato prima alla sua ex Gilda Ambrosio, poi a Mariana Rodriguez e, ad ottobre, a Mariacarla Boscono. Modella e ballerino sono stati paparazzati a passeggio per Milano, nei pressi dall’abitazione di De Martino: “Eccolo mentre rientra domenica sera nella sua nuova casa nel centro di Milano, insieme con lei dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige”, aveva scritto il settimanale Chi a fine ottobre.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno insieme?

I fan di Stefano De Martino hanno commentato duramente gli scatti della coppia: “Che brutta fine che ha fatto De Martino” e “Certo che dopo Belen questa racchia qua…”, sono alcuni dei messaggi sui social. Mariacarla Boscono, 40 anni, è ormai avvezza ad avere fidanzati più giovani di lei: prima di De Martino (9 anni in meno) la top model è stata con il rapper Ghali (13 in meno) e Guido Senia (7 in meno). Anche Stefano De Martino è abituato ad avere relazioni con donne più grandi: Belen Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe di 5 anni più grandi. Mariacarla Boscono ha una figlia di nome Marialucas Patti, nata nel 2012 dalla relazione con Andrea Patti, noto imprenditore romano. Stefano De Martino è padre di Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con Belen.



© RIPRODUZIONE RISERVATA