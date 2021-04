Stefano De Martino e Martina Miliddi, flirt dopo Amici 2021?/ La ballerina segue…

Cosa c’è tra Martina Miliddi e Stefano De Martino? Durante le varie puntate del serale di Amici 2021, i rumors sul presunto interesse tra la ballerina e il conduttore napoletano sono stati tanti. Tuttavia, si tratta di voci non confermate. De Martino non ha mai commentato le voci che si sono diffuse sul presunto flirt con Martina Miliddi la quale, a sua volta, dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, ha confermato di essere single. Ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 24 aprile, la ballerina, dopo aver confermato la fine della storia con Aka7Even, ha dichiarato: “Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza”. Quelle su Martina e Stefano, dunque, sono solo voci. Ad alimentarle, tuttavia, è stato un gesto della ballerina.

Stefano De Martino e Martina Miliddi: la ballerina fa una dedica a Raffaele

Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 2021, Martina Miliddi ha cominciato a seguire Stefano De Martino sui social. Un gesto innocuo che ha alimentato nuovamente i rumos. Tra il conduttore napoletano e la ballerina, in realtà, non ci sarebbe assolutamente nulla. Sia De Martino che Martina sarebbero ufficialmente single. La Miliddi, tuttavia, dopo l’eliminazione, si è lasciata andare ad un gesto nei confronti di Raffaele a cui, su Instagram, ha scritto: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”. Le voci sul presunto flirt tra De Martino e la Miliddi continueranno? Mentre i fans pensano alle varie ipotesi, il conduttore napoletano si gode le serate con l’amico Stash e il figlio Santiago.

