Stefano De Martino e Paola Di Benedetto beccati in barca/ Sorrisi e relax insieme…

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme in barca. Le foto della giornata di relax che si sono concessi il conduttore napoletano e l’ex gieffina sono state pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola. Con loro ci sono altri amici con cui si sono divertiti tra sorrisi e giochi divertenti. Nessuna ombra, accanto a Paola Di Benedetto, del fidanzato Federico Rossi con cui, secondo alcune voci, ci sarebbe una piccola crisi. Con De Martino e la Di Benedetto c’era anche Adelaide, sorella di Stefano e amica di Paola. I due, così, si sono concessi un primo assaggio d’estate in barca. Tuttavia, le foto pubblicate dal settimanale Chi alimentano i rumors sulla storia tra Paola De Benedetto e Federico Rossi.

Paola Di Benedetto in barca con Stefano De Martino e amici: crisi con Federico Rossi?

Se Stefano De Martino è ufficialmente single dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Paola Di Benedetto è legata a Federico Rossi con cui ha cominciato da poco una convivenza. Tuttavia, le foto di Chi e alcuni rumors parlano di una presunta crisi tra la Di Benedetto e il cantante. Rumors alimentati anche dalla vacanza che Paola si è concessa insieme agli amici e senza il fidanzato. “Adesso la Di Benedetto è in vacanza da sola sulla barca di De Martino. Sui social, tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia. Cosa succederà quando i due si ritroveranno a Milano nella casa nella quale convivono insieme con i loro due gatti? Ovviamente, la speranza è di rivederli insieme, in qualche selfie. Succederà? L’estate è appena iniziata”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini.

