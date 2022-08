Stefano De Martino è positivo al Covid, come sta?/ Vacanze rovinate e…

Stefano De Martino è risultato positivo al Covid: stava trascorrendo le vacanze in famiglia ad Albarella…

È ufficiale: Stefano De Martino è risultato positivo al Covid e per questo ha dovuto annullare tutti i suoi impegni lavorativi. Quando ha appreso la notizia il bel ballerino partenopeo si trovava intento in una rilassante vacanza di famiglia in compagnia della compagna Belén Rodriguez e del figlio Santiago ad Albarella, la piccola isola nel mare Adriatico vicina al delta del Po. Un luogo magico e particolarmente significativo per la coppia perché, oltre a essere uno dei luoghi preferiti della showgirl, proprio qui, i due, si erano recati la scorsa Pasqua in una fuga d’amore, prima di ufficializzare a tutti gli effetti il loro ritorno di fiamma.

A dare la notizia della positività al Covid di Stefano de Martino sono stati gli organizzatori del premio The Alessandro Nomellini awards 2022, a cui stasera, domenica 7 Agosto, Stefano avrebbe dovuto partecipare. In particolare il ballerino avrebbe dovuto esibirsi in un DJ set a tema anni 2000 nella meravigliosa location del Twiga a Forte dei Marmi. Ma non solo, Stefano avrebbe dovuto anche ritirare uno dei premi in palio: quello di migliore conduttore!

Stefano De Martino avrebbe dovuto partecipare al The Alessandro Nomellini awards 2022: chi lo sostituirà?

A ideare la prima edizione del The Alessandro Nomellini awards 2022, è stato proprio l’imprenditore di cui l’evento porta il nome: Alessandro Nomellini. L’idea di base della serata di Gala è quella di premiare i talenti made in Italy dello Show business. In particolare, nella serata, vi erano nove premi in palio, a Stefano De Martino sarebbe toccato appunto quello come premio per miglior conduttore. La serata di gala, condotta da Simona Izzo, prevede una cena gourmet, balli e la presenza di moltissime celebrità nella platea dei 300 invitati: tra i nomi spiccano quello di Alba Parietti, Valeria Marini, Barbara D’Urso.

Siccome Stefano De Martino è a tutti gli effetti indisposto, non potrà ritirare il premio, ci sarà però qualcuno a fare le sue veci, anche questo artista esploso grazie al programma Amici di Maria De Filippi… Stash! All’anagrafe Antonio Stash Fiordispino, celebre frontman dei The Kolors, sarà lui a ritirare il premio e cimentarsi, per la prima volta, in un DJ set al posto di De Martino. Per l’impresa però, il cantante, potrà contare su un’incredibile spalla che lo accompagnerà sul palco: il principe Emanuele Filiberto di Savoia!











