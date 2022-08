Stefano De Martino e Santiago insieme su Tik Tok/ Il risultato fa impazzire tutti!

Stefano De Martino è riuscito con il tempo a diventare un volto molto amato e apprezzato della televisione italiana, ma oltre ad essere un grande uomo di spettacolo ha più volte dimostrato di essere anche un ottimo padre, trascorrendo gran parte del suo tempo libero con suo figlio Santiago.

Da qualche tempo il conduttore e ballerino è approdato sulla piattaforma di TikTok dove cerca di intrattenere i suoi numerosi follower spesso in compagnia di suo figlio Santiago avuto dalla relazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Santiago insieme in un Tik Tok

Stefano De Martino si sta godendo il meritato relax in vacanza e con suo figlio Santiago e i due non hanno rinunciato a regalare qualche sorriso a tutti i loro follower che dopo aver visto il loro ultimo video pubblicato sulla piattaforma non sono riusciti a trattenere le risate.

Stefano De Martino ha voluto condividere il divertente video anche con tutti i suoi follower di Instagram pubblicandolo all’interno delle sue Stories. All’interno del video il ballerino ha usato un audio del divulgatore scientifico Alberto Angela intento a spiegare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in cui si nascondono dei “capolavori”. Ed è proprio nel pronunciare questa parola che il ballerino ha mostrato a tutti suo figlio Santiago nascosto dietro le sue camice.

